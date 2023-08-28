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1至7月份规上工业企业利润稳步回升

2023年08月28日08:36 | 来源：光明日报
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原标题：1至7月份规上工业企业利润稳步回升

　　 本报北京8月27日电（记者董蓓）国家统计局27日发布的最新数据显示，工业企业利润持续好转，1至7月份，全国规模以上工业企业利润同比下降15.5%，降幅较1至6月份收窄1.3个百分点，累计利润降幅自年初以来逐月收窄，呈现稳步回升态势。其中，7月份规上工业企业利润同比下降6.7%，降幅较6月份收窄1.6个百分点。

　　 国家统计局工业司统计师孙晓解读工业企业利润数据时指出，7月份营收改善有助于工业企业利润继续恢复。7月份，规上工业企业营业收入同比下降1.4%，降幅较6月份收窄1.9个百分点。随着经济恢复向好，供求关系逐步改善，工业产销衔接水平明显提升，加之工业品出厂价格降幅收窄，共同推动工业企业营收改善。

　　 数据显示，7月份，规上工业企业每百元营业收入中的成本为85.15元，同比减少0.55元。大宗商品价格低位运行，中下游行业原料成本压力有所减轻，工业企业单位成本总体改善。孙晓分析指出，这是今年以来单位成本首次同比减少，有利于企业扩大盈利空间。

　　 装备制造业利润稳定增长。今年以来，装备制造业发展动能积聚壮大，持续助推工业企业效益恢复。1至7月份，装备制造业利润同比增长1.7%，延续增长态势，增速高于规上工业17.2个百分点。装备制造业利润占规上工业的比重升至34.6%，较1至6月份、上年同期分别提高0.3、5.9个百分点。分行业看，电气机械行业利润增长33.7%，铁路船舶航空航天运输设备行业利润增长30.4%，通用设备、仪器仪表行业利润分别增长14.5%、12.4%，均保持较快增长。

　　 受部分工业行业供求关系改善等因素推动，原材料制造业当月利润降幅明显收窄。7月份，原材料制造业利润同比下降7.7%，降幅较6月份收窄29.6个百分点，带动规上工业利润改善。其中，钢铁、石油加工行业均由上年同期全行业净亏损转为盈利，利润同比增加288.0亿元、177.5亿元；有色冶炼行业利润增长1.17倍，增速明显加快。

　　 电气水行业利润增长加快。1至7月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长38.0%，增速较1至6月份加快3.9个百分点。其中，随着迎峰度夏电力保供持续发力，发电量增长加快，电力行业利润增长51.2%，增速较1至6月份加快4.7个百分点。

　　 “总体看，7月份工业生产稳定恢复，产销衔接水平明显提升，企业营收边际改善，盈利水平持续好转，工业企业利润持续改善。”孙晓表示，下一步，要精准有力实施宏观政策，着力扩大有效需求，持续提振市场信心，激发经营主体活力，推动工业经济持续回升向好。

(责编：杨曦、陈键)
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