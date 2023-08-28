张 越 王晓明

原标题：前瞻布局下好“先手棋” 增强未来产业竞争力

前瞻布局未来产业技术研究院是我国促进未来产业发展的关键举措，对于推动多学科和多部门创新合作，打通从基础研究、应用研究到产业化的创新全流程，探索新型未来产业技术策源与应用的组织模式具有重要意义。

未来产业发展现已成为衡量一个国家科技创新能力的关键指标之一。我国“十四五”规划提出，在科教资源优势突出、产业基础雄厚的地区，布局一批国家未来产业技术研究院，加强前沿技术多路径探索、交叉融合和颠覆性技术发展。前瞻布局未来产业技术研究院是我国促进未来产业发展的关键举措，对于推动多学科和多部门创新合作，打通从基础研究、应用研究到产业化的创新全流程，探索新型未来产业技术策源与应用的组织模式具有重要意义。当前，亟须对我国未来产业技术研究院的定位、主要功能与组织运营模式进行前瞻谋划，从而抢占全球未来产业竞争的主动权。

未来产业技术研究院对推动前沿技术发展意义重大

未来产业技术研究院是我国推进未来产业跨学科和跨部门合作创新的新型组织模式，对于我国前沿技术研发与产业生态协同发展将发挥重要作用。

一是未来产业技术研究院对于探索我国未来产业前沿技术发展路径具有重要作用。按照“十四五”规划，未来产业技术研究院将重点在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前沿科技和产业变革领域推进基础研究与原始创新，全面部署5—10年或10年以上的重大项目，针对战略性前沿、关键问题进行颠覆性创新。在前沿领域技术路径选择中，未来产业技术研究院可以通过“前瞻技术预见”与“战略项目筛选中的技术多路径探索”等形式促进颠覆性技术供给。

二是未来产业技术研究院将成为推动跨部门多学科协同合作的创新平台。未来产业技术研究院应面向国家战略需求，吸引地方政府、领军企业等多元主体投入，通过推动跨部门合作与跨学科知识融合，支撑未来产业重点领域技术发展。未来产业技术研究院可以通过搭建面向未来技术应用场景的联合创新平台，促进企业需求与科研机构技术创新的对接，不断吸引国内外优质资源进行未来产业关键领域协同创新。

三是未来产业技术研究院将成为我国前沿技术成果转化的有力支撑。我国已经在京津冀、长三角、粤港澳大湾区成立综合类国家技术创新中心，初步形成源头性技术创新框架体系，未来产业技术研究院的建立将有利于承接我国已有科技成果，通过与国家未来产业先导试验区有效协同，统筹相关创新要素，形成对于前沿技术成果转化的有力支撑。

系统谋划未来产业技术研究院的主要功能

未来产业技术研究院需要促进未来产业从基础研究、应用研究到新技术产业化的创新链整体发展，致力于建成国家未来产业研发体系中的核心主体。未来产业技术研究院建设需要重点考虑以下几方面核心功能：

一是项目组织管理。未来产业技术研究院需要组织外部科研机构、企业等部门的专家，进行未来产业技术预见、战略项目筛选、项目招标与揭榜挂帅以及项目全生命周期管理，确保项目的科学考评与滚动发展。未来产业技术研究院可以考虑由专业的项目经理人负责项目的提出、论证立项以及项目启动后的定期进展审查和价值评估等管理工作，确保项目的科学考评与滚动发展。

二是技术研发与产业化。未来产业技术研究院需要培养一批具有丰富科研与产业化经验的跨学科团队进行前瞻技术策源、关键技术攻关与成果转化，并在此基础上开展成果概念验证，形成未来产业概念验证基地，构建未来产业研发创新平台，促进前沿科技成果产业化。

三是多学科与跨部门合作创新。未来产业发展需要打通从基础研究到产业化的多学科和跨部门合作创新。因此，未来产业技术研究院应建立有效协同机制，以解决各个部门与机构之间知识产权共享、利益分配等跨组织统筹协调问题。

前瞻探索未来产业技术研究院的组织运营模式

未来产业涉及的前沿技术尚处于探索阶段，技术与市场的不确定性较高，因此需要考虑依托未来产业技术研究院建立灵活动态的项目组织与管理模式。在项目管理过程中，需要将学术界、产业界自下而上的项目形成机制与以国家重大需求为牵引的项目统筹机制相结合，建立项目进展审查和价值评估机制，并注重项目的商业化潜力。

一是要整体统筹我国未来产业技术研究院的顶层设计。需要建立未来产业技术研究院的有效统筹机制，促进不同领域未来产业技术研究院的互补与合作，整体规划未来产业相关科研、教育与培训活动。未来产业技术研究院可以考虑探索依托现有科技创新主体建立和新建主体两条路径。在依托现有科技创新主体建设的路径中，可按照未来产业技术研究院建设的目标、功能与定位，重组或重新认定现有相关新型研发机构、省级实验室、省级工程研究中心等研究机构，依托现有科技创新主体的科研设施、科研经验和技术能力支撑未来产业技术研究院开展前沿领域研究。在新建主体的路径中，可建立国家未来产业重点领域技术发展基金，通过“未来产业战略方向选择+专业化支撑平台+多元主体投资+多元专业人才组合”的建设模式，筹划新建未来产业技术研究院。

二是要进一步探索未来产业技术研究院运营的短期模式与长期模式。在短期模式探索方面，将推动未来产业技术研究院围绕国家与企业技术需求凝练科研项目，并组织科研团队进行研发攻关，项目结束后技术需求“出题方”和“答题方”的合作终止。在长期模式探索方面，建议未来产业技术研究院与企业、高校与科研院所成立创新联合体，未来产业技术研究院按照企业技术需求每年滚动更新研发项目清单并对接国内外知名高校、研发机构。推动未来产业技术研究院围绕产业需求，招聘专业化领军人才，探索以“项目经理制”组织重大科技创新项目实施，赋予项目经理人组织研发团队、提出研发课题、决定经费分配的权力，集中资源，着力攻克重大关键技术。

三是资金支持方式应适应未来产业技术研究院的发展阶段变化。在启动阶段，建议国家层面投入建立“种子资金”，在未来产业技术研究院建立的前5—10年进行资金支持，并引导地方政府与产业界共同投入。在成熟阶段，未来产业技术研究院应依靠科技服务与知识产权运营等方式实现可持续发展，国家“种子资金”逐步退出。未来产业技术研究院可以考虑作为独立法人拥有科技成果的所有权和处置权，可以通过股权收益、期权确定等方式进行项目参与方的收益分配。此外，未来产业技术研究院可以探索通过制定系统性的知识产权IP协议框架，明确知识产权共享、费用分配、收益分配等关键问题，有效激励和推动各部门及价值链各方参与未来产业技术研发与产业化。

（作者单位：中国科学院科技战略咨询研究院）

(责编：杨曦、陈键)

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