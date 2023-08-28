人民网北京8月28日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，日前，国际“以竹代塑”创新大会暨竹产品推广对接活动在浙江安吉举行。活动发布了“以竹代塑产品分类分级”团体标准。

该标准主要起草人浙江农林大学教授周国模介绍，标准从以竹代塑产品的生产和实际应用视角出发，围绕以竹代塑产品碳减排效应和塑料污染减量程度，创新性地构建了替代减排率、材料替代率和产品更新比例三类评价指标，并运用熵值法科学确定各指标的权重，运用自然断点分级法对以竹代塑产品的综合效应进行等级划分。

该标准起草团队基于十大类60多种竹产品碳足迹评价研究，获取了典型以竹代塑产品碳排放、碳存储、竹材替代和使用寿命等系列数据，为标准制定提供了科学支撑。从已有产品应用标准的结果来看，基于替代减排率、材料替代率和产品更新比例的分级模型，能够对以竹代塑产品进行精准量化、合理分级，较好地评价了以竹代塑产品的综合环境效应。

该标准的发布和实施，有助于政府制定以竹代塑产业发展的支持政策和措施；推动企业创新低碳技术，开发出更多样化的以竹代塑替代产品；有利于引领绿色消费行为，减少消费者对塑料制品的使用。

(责编：杨曦、吕骞)

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