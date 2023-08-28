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国家林草局：全力打好黄河“几字弯”攻坚战 打造新时代防沙治沙新高地

2023年08月28日16:18 | 来源：人民网
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人民网北京8月28日电 （欧阳易佳）据国家林草局消息，三北工程黄河“几字弯”攻坚战推进会近日成功举办。记者从会上获悉，未来十年，三北工程黄河“几字弯”片区将以毛乌素沙地、库布其、乌兰布和沙漠治理为重点，通过实施一批区域性系统治理项目，立足解决好六大生态问题，全力打赢黄河“几字弯”攻坚战，打造新时代防沙治沙新高地。

国家林草局认为，黄河“几字弯”攻坚区山水林田湖草沙七大生态要素俱全，打好黄河“几字弯”攻坚战，必须从实际出发，重点解决好沙患问题、水患问题、盐渍化问题、农田防护林问题、草原超载过牧问题、河湖湿地保护问题等六大生态问题。

国家林草局表示，在推进黄河“几字弯”攻坚战进程中，要聚焦重点项目，加强部门联动，着重从水资源、资金投入、系统治理等方面解决相关重大问题，为打好攻坚战做好支撑保障；要注重创新引领，加大林草技术、治理模式、项目推进等方面的创新力度，探索应用行之有效的新做法、新举措；要完善目标考核，把可治理沙化土地和林草植被覆盖率作为项目考核的重要指标，不断提升防沙治沙的科学性、合理性；要加大典型宣传，大力宣传各地防沙治沙的好经验好做法，为打好攻坚战营造良好舆论声势。

作为新时代三北工程“三大攻坚战”之一，黄河“几字弯”攻坚战是重中之重。黄河“几字弯”是三大标志性战役的发起地，地跨华北、西北，包括内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃五省区。区域内分布着库布其、乌兰布和、腾格里、毛乌素等沙漠沙地，阴山、太行山、吕梁山、贺兰山、六盘山等重要山系，以及黄土高原和“十大孔兑”，是影响京津和东部地区沙尘暴的重要沙源区和路径区，也是黄河中下游泥沙的主要来源地。

40多年来，特别是党的十八大以来，内蒙古深入实施三北防护林体系建设、京津风沙源治理、天然林资源保护、退耕还林还草、退牧还草等国家重点生态建设工程，森林覆盖率、草原植被盖度持续“双提高”，荒漠化和沙化土持续“双减少”，库布其沙漠、毛乌素沙地治理成效显著。

(责编：王震、吕骞)
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