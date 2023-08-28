人民网北京8月28日电 （记者申佳平）点一下，轻松“海淘”购物；刷一下，观看海量视频；滑一下，畅读网络小说……身处数字时代的浪潮中，你我的数字生活有哪些新变化？8月28日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）显示，截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，较2022年12月增长1109万人，互联网普及率达76.4%。

行业专家表示，当前，跨境电商、农村电商成为网络购物市场发展的重要动力；网络视频、短视频用户规模分别达10.44亿人和10.26亿人，网络视频趋向“全民化”；网络文学因产业生态完善、引入人工智能技术呈现出新特点。

网络购物用户规模达8.84亿人 市场竞争转向深耕细作

《报告》显示，2023年上半年，全国网上零售额达7.16万亿元，同比增长13.1%。其中，实物商品网上零售额6.06万亿元，增长10.8%，占社会消费品零售总额的比重为26.6%，在消费中占比稳步提升。截至6月，我国网络购物用户规模达8.84亿人，较2022年12月增加3880万人，占网民整体的82.0%。

“作为数字经济的重要业态，网购消费在助力消费增长中持续发挥积极作用。”中国国际电子商务中心主任王开前认为，我国网络购物业态发展主要呈现两个特点。一是跨境电商保持快速增长。上半年，我国跨境电商进出口额达1.1万亿元，同比增长16%；跨境电商货物进出口规模占外贸比重由5年前的不足1%上升到5%左右，跨境电商成为外贸重要新生力量。二是农村电商取得积极进展。上半年，全国农村网络零售额达1.12万亿元，同比增长12.5%。农村物流体系不断完善，为畅通城乡商贸循环，带动工业品下乡和农产品上行提供了有力支撑。同时直播带货、产地直采、“电商+旅游+采摘”等各类新模式也为农村电商发展提供源源动能。

他同时指出，网络购物市场竞争逐步从粗放发展转向深耕细作，电商平台积极通过多种方式寻求新增长。一是推进组织改革以适应市场变化。上半年，多家电商平台陆续在组织和人事等方面进行深度改革，力图加快组织更新速度、提升敏捷程度。二是采用低价策略吸引用户。电商平台重新聚焦低价策略以提升用户活跃度和下单转化，同时进一步触达广大下沉市场潜在用户。三是积极拓展海外电商业务。电商平台积极探索业务出海，有助于进一步形成中国制造和中国电商的发展势能。

网络视频趋向“全民化” 行业发展态势向好

《报告》显示，截至2023年6月，我国网络视频（含短视频）用户规模为10.44亿人，较2022年12月增长1380万人，网民使用率达到96.8%。

中国网络视听节目服务协会副秘书长周结表示，网络视频几近成为全民化应用。2023年上半年各大网络视频平台继续坚持高品质内容创作，探索影视工业化道路，长、短视频平台之间的竞争关系逐渐转化为合作共赢，行业发展态势向好。

他表示，多元化的节目类型和高品质的节目内容一直都是视频平台的核心竞争力。近年来，各平台持续加强优质内容创作，不断提高节目品质，打造了一批有思想、有内涵、正能量、高质量的节目，带动用户黏性提升。同时，基于人工智能、大数据和云计算等技术，各平台不断深化科技创新，搭建起影视工业化系统，推动影视行业实现了从决策、管理到制作、分发的全流程升级。例如，在流程上，平台将数字化管理工具应用于审批、进度管理等多环节，提升了整体制作效率；在资产上，平台通过建立影视资产共享平台，将道具、服装等实物资产和场景等虚拟资产进行系统管理，降低制作成本。

此外，周结指出，长、短视频平台之间由竞争转向合作，逐步实现产业共荣。长视频平台丰富的内容储备为短视频的衍生创作提供了源头活水，短视频也已成为影视作品重要的宣传推广形式，通过两者之间的合作能推动平台、用户、创作者多方共赢。

网络文学用户规模达5.28亿人 人工智能技术带来行业变化

《报告》显示，我国网络文学用户规模达到5.28亿人， 较2022年12月增长3592万人，使用率为49.0%。

中国互联网络信息中心互联网发展研究部王常青介绍，2023年上半年，我国网络文学行业持续平稳发展，产业生态完善和人工智能技术引入是行业发展的主要特点。

他介绍，一方面，网络文学平台与视频网站在版权内容方面的合作进一步加深，并且在漫画、游戏等领域的改编成果日趋显现，从而形成了日益健康完善的产业生态。

另一方面，生成式人工智能有望给网络文学作品带来新的创作方式，从而吸引相关企业积极加强对该技术的布局。但同时也应注意的是，生成式人工智能技术的引入也给行业带来了作品版权方面的监管新需求。

(责编：申佳平、吕骞)

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