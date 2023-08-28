人民网北京8月28日电 （记者杜燕飞）记者从中国石油获悉，截至8月27日，我国首口万米科探井——深地塔科1井钻探深度已过半，达到6000米，正在向6000米以深超深地层挺进。

业内人士表示，钻井深度超过6000米的钻井被称为超深井。钻超深井带来超高温、超高压等多重钻完井技术极限，每往地下深100米，温度就会提高约2摄氏度，井下将面临约220摄氏度的高温。

“我们已研制出高强度金属密封的取芯工具，以及耐高温达230摄氏度、抗压175兆帕的测井仪器，为万米深井钻探提供了支撑保障。”中国石油塔里木油田勘探事业部工程师刘金龙说。

据刘金龙介绍，深地塔科1井位于新疆塔里木盆地，设计井深11100米自5月30日开钻以来，创造了多项国内纪录。在8月12日完成的下入套管作业中，538根套管首尾相接的重量达到660吨，创我国大尺寸套管下入最深、套管下入吨位最大等多项纪录，检验了钻机的提升能力。

资料显示，塔里木盆地是我国超深油气富集区。目前，塔里木油田已钻探8000米以深超深井100余口，超深井油气年产量已突破1800万吨，支撑了油气增储上产。