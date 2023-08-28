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市场监管领域行政许可事项实施规范出台

2023年08月28日21:16 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月28日电 市场监管总局28日发布《市场监管领域行政许可事项实施规范》，规范旨在深入推进行政许可标准化、规范化、便利化，不断提高审批效率和监管效能。

　　规范对市场监管领域的31项行政许可事项，依据设定和实施许可的法律法规规章，结合审批层级和审批对象的类别、专业等情况，逐项明晰许可事项的子项和业务办理项，共明确子项100项、业务办理项329项。对每一项许可事项的子项，逐项按照标准化的14项基本要素进行梳理，细化明确了许可基本要素、许可条件、许可服务对象类型与改革举措、申请材料、审批程序、受理和审批时限、许可证件等内容。

　　规范系统梳理市场监管系统的行政许可事项，厘清了各级市场监管部门的许可权限和职责，为市场监管行政许可工作提供全面的指导和参考，分类为行政相对人办理许可提供清晰明确的指引，方便办事群众知悉和查询，有利于规范市场监管部门行政许可工作，强化社会监督，避免一些地方市场监管部门随意增加许可条件、申请材料、中介服务、审批环节等不规范行为，为加强市场监管系统行风建设、深化对行政许可服务窗口人员的行风纪律约束奠定制度基础。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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