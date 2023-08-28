新华社北京8月28日电 工业和信息化部28日发布数据显示，1至7月，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，软件业务收入64570亿元，同比增长13.6%。

值得一提的是，在软件业务收入增长的同时，利润总额也保持较快增长。软件业利润总额7374亿元，同比增长13.4%。

在软件产品中，工业软件产品表现突出，1至7月收入同比增长13%。在信息技术服务领域，云计算、大数据服务共实现收入6409亿元，同比增长16.2%，占信息技术服务收入的比重为14.9%，在一定程度上体现了数字技术与实体产业融合持续加深。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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