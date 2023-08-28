王绍绍

7月23日，盛夏时节，阳光照射海面，海风一吹便波光粼粼。

北部湾港钦州自动化集装箱码头一派繁忙景象。这是全国首个海铁联运集装箱码头。

烈日下，巨型桥吊在自动化设备的控制下精准卸载货物，集装箱卡车在“U”型道路上穿梭。码头远控员正在远程操控装卸设备“自动化双小车岸桥”，该设备运用了人工智能、大数据、云计算等技术，通过5G智能理货系统实现了从“多人一岸桥”到“一人多岸桥”的转变，如今的码头正在变得更加标准化、自动化。

钦州自动化集装箱码头是西部陆海新通道的出海口、“一带一路”海陆衔接的重要门户港，在全球物流体系中具有十分重要的战略地位。码头全球首创“U”型方案，相比传统方案，设计作业效率提高约30％，相比人工码头，操作人员减少90％。

近年来，钦州自动化集装箱码头智能化集成水平持续提升。通过配备技术先进、高效节能的自动化装卸设备及水平运输设备，码头实现了高度信息化、标准化、现代化，基础设施服务能力不断提升，智慧节能转型升级持续推进。

钦州港北靠南宁，东邻北海，西南与防城港交界。港口面向东南，是广西沿海“金三角”的中心门户。作为中国（广西）三个自由贸易试验区中唯一临海的片区，自2019年8月30日挂牌成立以来，钦州港发挥独特的临海区位优势，通过拓展海运范围，提高通关效率，释放外贸潜力，成为西部陆海新通道的出海枢纽。

据了解，目前钦州港片区新开通集装箱航线11条，现运营航线达69条，已与世界113个国家和地区的338个港口实现通航，通过“强基建、优服务、促合作”，在助力西部陆海新通道建设上取得显著成效。

依海而生，向海而兴。近年来，钦州港加快建设高水平自动化门户港，加速发展临港特色产业，钦州港片区总投资超2480亿元的产业项目正紧锣密鼓的开展，为经济高质量发展注入新动能。

未来，钦州港将发挥产业集聚优势，把握西部陆海新通道和中国—东盟自贸区3.0版建设等重要机遇，深化拓展向海经济，全面融入共建“一带一路”和西部陆海新通道建设。

北部湾港钦州自动化集装箱码头。人民网记者 严立政摄

该码头采用全球首创的“U”型工艺方案及技术方案。人民网记者 严立政摄

远眺钦州港码头。人民网 覃心摄

钦州港码头全景。人民网记者 严立政摄

五颜六色的集装箱整齐堆放在码头。人民网记者 严立政摄

钦州港码头集装箱等待装运。人民网记者 严立政摄

自动化集装箱码头。人民网记者 严立政摄

船舶在钦州港码头作业。人民网记者 严立政摄

泊位岸桥。人民网记者 严立政摄

泊位作业。人民网记者 严立政摄

智能导引运输车（IGV）可自动充电。人民网 覃心摄

智能导引运输车（IGV）停靠岸桥边，等待后台指令。人民网 覃心摄

(责编：王震、吕骞)

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