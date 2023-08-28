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向海而兴 钦州港加快建设高水平国际门户港

王绍绍
2023年08月28日15:59 | 来源：人民网
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　　7月23日，盛夏时节，阳光照射海面，海风一吹便波光粼粼。

　　北部湾港钦州自动化集装箱码头一派繁忙景象。这是全国首个海铁联运集装箱码头。

　　烈日下，巨型桥吊在自动化设备的控制下精准卸载货物，集装箱卡车在“U”型道路上穿梭。码头远控员正在远程操控装卸设备“自动化双小车岸桥”，该设备运用了人工智能、大数据、云计算等技术，通过5G智能理货系统实现了从“多人一岸桥”到“一人多岸桥”的转变，如今的码头正在变得更加标准化、自动化。

　　钦州自动化集装箱码头是西部陆海新通道的出海口、“一带一路”海陆衔接的重要门户港，在全球物流体系中具有十分重要的战略地位。码头全球首创“U”型方案，相比传统方案，设计作业效率提高约30％，相比人工码头，操作人员减少90％。

　　近年来，钦州自动化集装箱码头智能化集成水平持续提升。通过配备技术先进、高效节能的自动化装卸设备及水平运输设备，码头实现了高度信息化、标准化、现代化，基础设施服务能力不断提升，智慧节能转型升级持续推进。

　　钦州港北靠南宁，东邻北海，西南与防城港交界。港口面向东南，是广西沿海“金三角”的中心门户。作为中国（广西）三个自由贸易试验区中唯一临海的片区，自2019年8月30日挂牌成立以来，钦州港发挥独特的临海区位优势，通过拓展海运范围，提高通关效率，释放外贸潜力，成为西部陆海新通道的出海枢纽。

　　据了解，目前钦州港片区新开通集装箱航线11条，现运营航线达69条，已与世界113个国家和地区的338个港口实现通航，通过“强基建、优服务、促合作”，在助力西部陆海新通道建设上取得显著成效。

　　依海而生，向海而兴。近年来，钦州港加快建设高水平自动化门户港，加速发展临港特色产业，钦州港片区总投资超2480亿元的产业项目正紧锣密鼓的开展，为经济高质量发展注入新动能。

　　未来，钦州港将发挥产业集聚优势，把握西部陆海新通道和中国—东盟自贸区3.0版建设等重要机遇，深化拓展向海经济，全面融入共建“一带一路”和西部陆海新通道建设。

北部湾港钦州自动化集装箱码头。人民网记者 严立政摄

　　北部湾港钦州自动化集装箱码头。人民网记者 严立政摄

该码头采用全球首创的“U”型工艺方案及技术方案。人民网记者 严立政摄

　　该码头采用全球首创的“U”型工艺方案及技术方案。人民网记者 严立政摄

远眺钦州港码头。人民网 覃心摄

　　远眺钦州港码头。人民网 覃心摄

钦州港码头全景。人民网记者 严立政摄

　　钦州港码头全景。人民网记者 严立政摄

五颜六色的集装箱整齐堆放在码头。人民网记者 严立政摄

　　五颜六色的集装箱整齐堆放在码头。人民网记者 严立政摄

钦州港码头集装箱等待装运。人民网记者 严立政摄

　　钦州港码头集装箱等待装运。人民网记者 严立政摄

自动化集装箱码头。人民网记者 严立政摄

　　自动化集装箱码头。人民网记者 严立政摄

船舶在钦州港码头作业。人民网记者 严立政摄

　　船舶在钦州港码头作业。人民网记者 严立政摄

泊位岸桥。人民网记者 严立政摄

　　泊位岸桥。人民网记者 严立政摄

泊位作业。人民网记者 严立政摄

　　泊位作业。人民网记者 严立政摄

智能导引运输车（IGV）可自动充电。人民网 覃心摄

　　智能导引运输车（IGV）可自动充电。人民网 覃心摄

智能导引运输车（IGV）停靠岸桥边，等待后台指令。人民网 覃心摄

　　智能导引运输车（IGV）停靠岸桥边，等待后台指令。人民网 覃心摄

(责编：王震、吕骞)
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