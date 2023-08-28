李栋

8月的海南师范大学，草木葳蕤，椰风拂面。

假期虽未结束，印度尼西亚留学生路娜迪早已返回校园，开始为新学期的课程做准备。此时，在距离中国8000多公里的非洲马达加斯加，毕业生吴仪正准备第二天的教学任务……

共建“一带一路”倡议提出以来，中外文化交流实现双向奔赴，浇灌出了中国与沿线国家和地区的“友谊之花”。

“我自小学一年级就开始学习汉语，至今已有17年了。”路娜迪操着一口流利的汉语对人民网记者介绍自己，“在印尼，像我这样学习汉语和中国文化的人越来越多。”

印度尼西亚留学生路娜迪。人民网记者 李栋摄

说起与中国的不解之缘，路娜迪打开了话匣子。2016年赴广州参加冬令营活动是她第一次来到中国，“第一印象是科技的发达与交通的便利，扫码骑车、扫码点餐……一部手机造就了便利的生活，让我对中国留下了深刻的印象。”自此到中国留学的念头开始在路娜迪心中萌发。

漫步在校园里，路娜迪对自己的留学生活很是满意。“除了课堂学习，说起来中国留学印象最深的一件事，就是参加国际学生汉语和才艺大赛，当场凭一首周杰伦的《菊花台》赢得了满堂喝彩。”说起在学校取得的荣誉，路娜迪脸上透露着些许自豪。

“今年是共建‘一带一路’倡议提出10周年，中国与沿线国家和地区的文化交流互融日益紧密。”海南师范大学国际教育学院副院长张恒介绍，现在在读留学生来自47个国家，总数1000多名。“主要培养面向东南亚国家的高层次汉语国际教育教学的专门人才，以及从事与语言文化传播交流相关工作的应用型专门人才。”

“广泛开展的文化、教育交流与合作，让中国与‘一带一路’沿线国家文化交流不断走深走实。”张恒说。

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。路娜迪说，如果向亲朋好友介绍中国，一定会让他们来海南看看，相似的气候条件和富有国际吸引力的三亚，“他们一定会爱上这里。”

共建“一带一路”倡议的提出，也让文化交流“走出去”的速度不断加快。

从海南师范大学汉语国际教育专业毕业后，今年已是吴仪在马达加斯加教授汉语的第四个年头。“2019年赴任的时候，完全没有想到会在这个遥远的非洲岛国工作生活如此之久。”

吴仪在马达加斯加与学生们合影。受访者供图

“当年在课堂上看到任课老师播放的有关非洲汉语教学的视频后，就萌发了去非洲教汉语的想法。报名参加汉语教师志愿者选拔时，就毫不犹豫地选择了马达加斯加。”吴仪回忆。

事非经过不知难。到现在吴仪都能清楚记得她在异国他乡上的第一堂课。“课堂上有中学生、大学生，也有社会人士。受语言水平的局限，这堂课让我感受到了前所未有的挫败感。”

在同事的指导下，吴仪开始不断探索有针对性的教学方法，把控课堂的能力逐步提升。一个学期之后，当她看到自己和学生们在课堂上的状态变得越来越好时，“踏实感和成就感油然而生。”

吴仪介绍，这四年里，她不仅承担了许多授课任务，也策划、组织了“汉语桥”等系列活动。“组织比赛的那段时间，是最忙碌、最充实、最有压力的日子。”她介绍说，辅导的一名学生获得了第二十一届“汉语桥”世界大学生中文比赛马达加斯加赛区的冠军。“目前，这位学生已经被北京语言大学录取为国际中文教师奖学金硕士研究生，未来也很可能像我一样站上讲台，成为一名促进各国文化互融互通的‘使者’。”吴仪觉得，这份工作给她带来了极大的成就感和幸福感。

“对于学生来说，吴仪不仅是他们的汉语老师，更像是一本关于中国的书。”在张恒看来，学生从她那里获得了对中国的初始印象，以及对东方文化的感知。“近年来，‘进’与‘出’之间的有机结合，极大促进了中国与‘一带一路’沿线国家和地区的文化交流、民心相通、文明互鉴，浇灌出了海丝‘友谊之花’”。

(责编：王震、吕骞)

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