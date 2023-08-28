一带一路 大道同行
白俄罗斯民间传统工艺在这里“活”起来
2023年08月28日16:10 | 来源：人民网-国际频道
小字号
杜杜特基（Dudutki）民间工艺博物馆距离白俄罗斯首都明斯克约40公里处，其独具特色的民间工艺和互动体验吸引了越来越多的游客。在这里不仅可以观看手艺人和非遗传承人制陶、制作亚麻织布、草编和烘焙面包的过程，还有机会演奏民间乐器，品尝到传统手法酿制的伏特加、特色奶酪和茶饮。幸运的话，你还会得到铁匠打造出的幸运马蹄铁。请跟随人民网的镜头和主持人苏小小（Ekaterina Kaligaeva）一同到杜杜特基博物馆逛一逛，感受一下独特的白俄罗斯民俗文化吧！
(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管总局发布《保健食品新功能及产品技术评价实施细则（试行）》
- 人民网北京8月28日电 （记者杨曦）记者获悉，近日，市场监管总局发布《保健食品新功能及产品技术评价实施细则（试行）》（以下简称《实施细则》），推动保健食品新功能及产品研发，更好满足人民群众健康需求。 《“健康中国2030”规划纲要》《国民营养计划（2017—2030年）》等国家战略进一步明确“发展健康产业”“着力发展保健食品”等任务，对深化保健食品管理制度改革提出了新的要求。…
- 评论
- 关注