皇甫万里 王震 邓洁

杜杜特基（Dudutki）民间工艺博物馆距离白俄罗斯首都明斯克约40公里处，其独具特色的民间工艺和互动体验吸引了越来越多的游客。在这里不仅可以观看手艺人和非遗传承人制陶、制作亚麻织布、草编和烘焙面包的过程，还有机会演奏民间乐器，品尝到传统手法酿制的伏特加、特色奶酪和茶饮。幸运的话，你还会得到铁匠打造出的幸运马蹄铁。请跟随人民网的镜头和主持人苏小小（Ekaterina Kaligaeva）一同到杜杜特基博物馆逛一逛，感受一下独特的白俄罗斯民俗文化吧！

(责编：王震、吕骞)

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