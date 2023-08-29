人民网北京8月29日电 （记者杨虞波罗）中央气象台预计，8月29日14时至30日14时，黑龙江东部、吉林东部、江苏东南部、上海、浙江南部、福建北部和东南部、广东东部和南部沿海、海南岛、云南西部等地的部分地区有大到暴雨，其中，黑龙江东部、吉林东北部等地局地有大暴雨（100-120毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

防御指南：

1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作；

2、学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；

3、驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；

4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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