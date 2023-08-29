人民网北京8月29日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，8月28日，工业和信息化部主持召开制造业企业座谈会，了解新能源汽车、锂电池、光伏、生物医药、智能制造、新材料等行业发展情况，听取企业诉求及政策建议，帮助企业解决实际困难，研究塑造制造业高质量发展新优势的工作措施。

工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在会上强调，要着眼构建现代化产业体系，围绕高端化、智能化、绿色化发展，用好政策空间，找准发力方向，坚持开放合作，积极培育新兴支柱产业。要鼓励引导制造业企业深耕专业领域，加大创新投入，着力补短板、锻长板、强基础，面向行业国际前沿做好技术、人才等要素准备，以技术和产品优势赢得市场竞争优势。要发挥龙头企业的示范带动作用，大力弘扬诚信守法创新的企业家精神，积极推进行业规则制定和自律体系建设，与产业链上下游和广大中小企业一起，共同呵护行业发展环境。要强化政企协同配合，在深化改革、公平监管、政策支持、服务保障上下更大功夫，持续为企业纾困解难、松绑减负、做好服务，让企业敢投、敢闯、敢干。

据悉，会上，广汽集团、宁德时代、天合光能、北京海博思创、大连融科储能、中国生物、三一集团、南京埃斯顿、吉利控股、巨化集团、中信泰富特钢、徐工汉云等12家企业负责人作了重点发言，介绍企业经营和市场供需情况，交流行业技术发展趋势及带来的机遇和挑战，围绕培育壮大发展新动能、促进工业经济平稳增长等提出政策建议。

金壮龙表示，工业和信息化部将进一步健全与制造业企业的常态化沟通交流机制，对企业反映的问题、提出的建议，分类梳理研究，建立工作台账，完善政策储备，求真务实、加快推动解决，让企业在投资兴业、创造市场的过程中更有底气、更有安全感。

(责编：申佳平、吕骞)

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