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国家金融监督管理总局：二季度保险业偿付能力保持充足

2023年08月29日10:41 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （记者罗知之）日前，国家金融监督管理总局召开偿付能力监管委员会第二次会议，分析保险业偿付能力和风险状况，研究2023年第二季度保险公司风险综合评级结果。总体看，保险业偿付能力保持充足。第二季度末，保险公司平均综合偿付能力充足率为188%，核心偿付能力充足率为122.7%。

财产险公司、人身险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为224.6%、178.7%和275.2%，核心偿付能力充足率分别为193.7%、106.5%和239.3%。186家保险公司中，55家公司风险综合评级为A类，104家公司为B类，15家公司为C类，12家公司为D类。

会议指出，国家金融监督管理总局始终坚持党中央对金融工作的集中统一领导，不断加强保险业监管。2023年上半年保险业原保险保费收入3.2万亿元，同比增长12.5%，2020年以来首次实现两位数增长。上半年保险资金年化综合投资收益率为4.32%，同比增加1.5个百分点。

(责编：罗知之、吕骞)
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