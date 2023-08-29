人民网北京8月29日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行发布的2023年7月份金融市场运行情况显示，7月份，债券市场共发行各类债券57446.5亿元。

其中，国债发行9318.8亿元，地方政府债券发行6191.4亿元，金融债券发行8352.7亿元，公司信用类债券1发行11361.6亿元，信贷资产支持证券发行222.7亿元，同业存单发行21607.4亿元。

截至7月末，债券市场托管余额为151.5万亿元。其中，银行间市场托管余额131.4万亿元，交易所市场托管余额20.1万亿元。分券种来看，国债托管余额26.2万亿元，地方政府债券托管余额37.8万亿元，金融债券托管余额36.8万亿元，公司信用类债券托管余额32.3万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.3万亿元，同业存单托管余额14.8万亿元。商业银行柜台债券托管余额459.6亿元。

(责编：罗知之、吕骞)

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