人民网北京8月29日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行发布的2023年7月份金融市场运行情况显示，7月份，银行间货币市场成交共计182.2万亿元，同比增加24.4%，环比增加7.5%。

其中，质押式回购成交167.2万亿元，同比增加27.2%，环比增加7.8%；买断式回购成交5047.6亿元，同比增加22.1%，环比减少4.6%；同业拆借成交14.5万亿元，同比减少0.9%，环比增加4.5%。交易所标准券回购成交39.5万亿元，同比增加20.1%，环比增加2.6%。

7月份，银行间质押式回购月加权平均利率为1.53%，环比下降14个基点；同业拆借月加权平均利率为1.49%，环比下降8个基点。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经