人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民银行：7月沪市日均交易量3492.1亿元

2023年08月29日10:47 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月29日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行发布的2023年7月份金融市场运行情况显示，7月份，沪市日均交易量为3492.1亿元，环比减少10.8%；深市日均交易量为4989.8亿元，环比减少12.4%。

数据显示，7月末，上证指数收于3291.0点，环比上升89点，涨幅为2.8%；深证成指收于11183.9点，环比上涨157.3点，涨幅为1.4%。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：7月沪市日均交易量3492.1亿元
　　人民网北京8月29日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行发布的2023年7月份金融市场运行情况显示，7月份，沪市日均交易量为3492.1亿元，环比减少10.8%；深市日均交易量为4989.8亿元，环比减少12.4%。 数据显示，7月末，上证指数收于3291.0点，环比上升89点，涨幅为2.8%；深证成指收于11183.9点，环比上涨157.3点，涨幅为1.4%。…
人民银行：7月银行间货币市场成交共计182.2万亿元
　　人民网北京8月29日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行发布的2023年7月份金融市场运行情况显示，7月份，银行间货币市场成交共计182.2万亿元，同比增加24.4%，环比增加7.5%。 其中，质押式回购成交167.2万亿元，同比增加27.2%，环比增加7.8%；买断式回购成交5047.6亿元，同比增加22.1%，环比减少4.6%；同业拆借成交14.5万亿元，同比减少0.9%，环比增加4.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部