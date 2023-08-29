人民网北京8月29日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行发布的2023年7月份金融市场运行情况显示，7月份，沪市日均交易量为3492.1亿元，环比减少10.8%；深市日均交易量为4989.8亿元，环比减少12.4%。

数据显示，7月末，上证指数收于3291.0点，环比上升89点，涨幅为2.8%；深证成指收于11183.9点，环比上涨157.3点，涨幅为1.4%。

(责编：罗知之、吕骞)

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