人民网北京9月1日电 （黄盛）2023年上半年，境内股票市场上市公司共实现营业收入35.39万亿元，同比增长1.61%；实现净利润3.19万亿元，同比下降3.38%。营收、净利润两核心指标增速放缓，增速差趋于收敛。有294家公司同比上年实现扭亏，近四成公司实现营收、净利双增长……

日前，中国上市公司协会发布的中国上市公司2023年半年报经营业绩分析报告（以下简称“报告”）显示，截至8月31日，除已公告拟延迟披露和退市公司外，我国境内股票市场共5206家上市公司披露2023年半年度报告。数据显示，上市公司克服国内需求不足、外部环境复杂严峻等多重不利因素影响，整体保持稳健经营，结构持续优化，预期逐步向好，内生动能不断增强，积极分红、回购增持进一步夯实投资价值，重点领域风险初步遏制，高质量发展扎实推进，有力支持我国经济质的有效提升和量的合理增长。

分板块看，创业板上半年营收增速领先，达10.43%，各板块净利润均有不同程度下滑，主板净利润降幅最小，为2.44%。分季度看，近三个季度营收分别为19.02、17.09和18.30万亿元，今年第一、二季度同比增速1.98%、1.26%，环比-10.19%、7.11%。近三个季度净利润分别为0.92、1.61和1.59万亿元，今年第一、二季度同比增速1.63%、-7.98%，环比74.10%、-1.15%，反映出疫情防控平稳转段后，我国经济恢复波浪式发展、曲折式前进的特征。

报告显示，上半年实体上市公司实现营业收入30.48万亿元，净利润1.83万亿元，同比增速为3.24％、-8.84％。毛利率、销售净利率、净资产收益率为6.03%、6.00%、4.46%，同比分别降低1.19、0.80、0.86个百分点，中位数为5.26%、6.39%、2.83%。受制于上游原料成本传导，下游终端需求不足影响，虽努力压缩费用开支，实体企业增收不增利现象依然突出，增利压力尚需进一步纾解。

民营企业是推动经济持续向好的重要力量，上半年3296家自然人控股上市公司共实现营收8.20万亿元，同比增速达7.20%，经营彰显韧性，信心有所修复。

此外，报告表示，上市公司所属的18个国民经济门类行业，13个门类行业营收正增长，10个门类行业净利润正增长，农林牧渔大幅减亏。29个制造业大类行业中28个行业实现盈利，石油、煤炭及其他燃料加工业亏损，电气机械和器材制造、汽车制造、仪器仪表制造等7个大类行业营收、净利双增长。

分行业来说，报告显示，上半年民航、铁路、公路运输需求快速回升，运行指标持续向好。交通运输行业净利润同比增长8.86%，其中铁路公路增长56.22%。航空机场行业亏损面持续降低，整体较去年同期减亏600亿元，四大航空公司营收已恢复至疫情前的90%。

(责编：王震、吕骞)

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