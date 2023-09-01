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《无障碍环境建设法》9月1日施行 助力残疾人、老年人信息无障碍

2023年09月01日15:06 | 来源：人民网
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人民网北京9月1日电 （记者申佳平）据工业和信息部官网消息，9月1日，《无障碍环境建设法》正式施行，标志着无障碍环境建设工作进入新阶段。

工业和信息化部介绍，近年来，我国信息无障碍建设工作，取得阶段性成果。信息无障碍顶层设计逐步完善，出台《关于推进信息无障碍的指导意见》等政策文件，组织发布互联网应用适老化通用设计规范等信息无障碍相关标准近30项，指导行业协会发布手机、彩电等智能终端产品适老化标准，引领行业无障碍实践。智能软硬件无障碍水平稳步提升，指导与残疾人、老年人生活密切相关的1735家互联网网站和手机APP，多个国产品牌智能手机、智能电视完成改造升级，持续优化长辈模式、语音文字转换、读屏辅助等无障碍功能，助力解决残疾人、老年人上网时“看不见”“听不清”“不好操作”等问题。基础电信企业无障碍服务能力显著增强，部署基础电信企业在线下营业厅专设无障碍通道、老人专席，推出专属优惠资费、大字账单等服务，其中“一键呼入人工客服”专线累计服务老年用户超2.2亿人次，线上线下服务协同更加高效便民。

工业和信息化部指出，《无障碍环境建设法》的施行，将为残疾人、老年人平等、充分、便捷地共享信息化发展成果提供有力保障。工业和信息化部以《无障碍环境建设法》要求为基准，着力推动信息无障碍建设实现高质量发展。积极完善配套政策，立足残疾人、老年人在无障碍交流方面的实际需求，抓紧制定出台推进信息无障碍建设、促进数字技术适老化发展的配套政策文件，推动信息无障碍建设规模有效扩大、层级不断深入，产品服务供给质量与用户体验不断提升。强化部门协同联动，坚持共建共治，扩大互联网应用适老化及无障碍改造覆盖范围，进一步加大跨部门、跨领域信息无障碍工作协同力度，推动形成政府引导、多方协同、供给丰富、服务便捷的高质量发展格局，合力打造信息通畅、体验舒适的无障碍环境。加大宣传推广力度，指导行业践行“通用设计理念”，集中开展主题宣传活动，推广信息无障碍建设成果为残疾人和老年人所感、所知、所用，营造全社会关心、支持信息无障碍建设的良好氛围。

(责编：申佳平、吕骞)
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