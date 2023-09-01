人民网北京９月１日电 （记者任妍）2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）将于9月2日在北京启幕。为支持办好服贸会，日前，财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于延续执行中国国际服务贸易交易会展期内销售的进口展品税收政策的通知》。

《通知》明确延续执行服贸会进口展品税收政策，对2024年至2025年期间举办的服贸会，在展期内销售的规定数量或金额以内的进口展品免征进口关税、进口环节增值税和消费税。中国国际服务贸易交易会享受税收优惠政策的进口展品清单内所列1-5类展品，每个展商享受税收优惠的销售数量不超过列表规定；其他展品，每个展商享受税收优惠的销售金额不超过2万美元。

中国国际服务贸易交易会享受税收优惠政策的进口展品清单。图片来源：财政部

此外，享受税收政策的展品不包括烟、酒、汽车、列入《进口不予免税的重大技术装备和产品目录》的商品、濒危动植物及其产品，以及国家禁止进口商品。

《通知》指出，对每个展商展期内销售的超出附件规定数量或金额上限的展品，以及展期内未销售且在展期结束后又不复运出境的展品，按照国家有关规定照章征税；展商名单及展期内销售的进口展品清单，由承办单位北京市国际服务贸易事务中心或其指定单位向北京海关统一报送；对享受政策的展期内销售进口展品，海关不再按特定减免税货物进行后续监管；每届展会结束后6个月内，北京市国际服务贸易事务中心应向财政部、海关总署、税务总局报送政策实施情况。

(责编：王震、吕骞)

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