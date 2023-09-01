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北京宣布执行“认房不认贷”政策

2023年09月01日19:06 | 来源：人民网
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人民网北京9月1日电 （记者王震）据北京市住房和城乡建设委员会网站消息，9月1日，北京市住房和城乡建设委员会、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局发布关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知。

通知称，为贯彻落实住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》（建房〔2023〕52号）要求，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，更好满足居民刚性和改善性住房需求，经市政府同意，现就优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准通知如下：

居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在本市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。

本通知自印发之日起施行，原有政策与本通知不一致的，以本通知为准。

(责编：王震、吕骞)
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