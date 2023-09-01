人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技>>2023一带一路

一带一路 大道同行

中国投资顾问在埃塞俄比亚：期待更忙！

赵艳红
2023年09月01日14:13 | 来源：人民网-国际频道
小字号

“外商独资企业，20万美元的注册资本金，可以用于置办厂房、购买设备。”亚的斯亚贝巴市中心，埃塞俄比亚投资委员会（简称EIC）办公楼一层，中国姑娘万巧云用中文熟练介绍埃塞的相关招商政策，让前来咨询投资兴业的中国商人倍感亲切。

2023年1月，因国家对外援助项目，万巧云从湖南省株洲市商务局被派往埃塞俄比亚投资委，任中国投资顾问，开展中资企业在埃塞俄比亚投资促进工作。1-7月，她共接待前来咨询客商300余人次，为中国企业提供客观、务实的信息和建议。“在这儿真切感受到了中国和埃塞之间经贸往来的热度。”

万巧云（右一）在第三届中非经贸博览会推介会上发言。受访对象供图

万巧云（右一）在第三届中非经贸博览会推介会上发言。受访对象供图

7个月接待中国客商咨询300余人次

参与埃塞投资委员会主办的首届“埃塞国际投资论坛”筹备工作，联合埃塞驻华大使馆邀请超150位中国企业代表参会。

完成山东企业团、湖南企业团等10余个团组来访接待并协助项目对接和考察。

对接、联络、组织并陪同EIC负责人参加第三届中非经贸博览会，参加系列活动并自行组织了一场企业家对非投资座谈会。

调研走访埃塞中国商会和主要中资企业，了解企业在埃塞投资遇到的困难，并向埃塞投资委员会积极反映和建议，协调解决企业亟需解决的问题。

做好日常中资企业关于投资政策、营商环境、公司注册、证件办理等事项的咨询服务工作。1-7月，共接待前来咨询客商300余人次，为企业提供客观、务实、具体的信息和建议。

……

万巧云的工作日志，记录了她在埃塞俄比亚数月的忙碌，更记录了在“一带一路”倡议提出的第10个年头，中国和埃塞俄比亚经贸合作的日益升温。“今年上半年在EIC注册投资的中资企业超80家。”

万巧云陪企业拜访埃塞俄比亚德雷达瓦自贸区负责人。受访者供图

万巧云陪企业拜访埃塞俄比亚德雷达瓦自贸区负责人。受访者供图

“到处都有和中国有关的故事”

在EIC办公楼下，一位埃塞青年热情地跟万巧云和记者打招呼。“我喜欢中国人的工作态度，非常敬业和努力。”31岁的西莱希询问记者是否要来埃塞投资。他曾自费到中国四川大学、温州大学留学，目前在一家中国公司做商务专员。

类似的相遇和友善的问候，过去7个月万巧云常常遇到。“中国深度参与埃塞的基础设施建设和经济发展，特别是首都亚的斯亚贝巴，城市建设到处都有和中国有关的故事，非盟总部、非盟疾控中心、亚吉铁路、友谊广场、机场、工业园区等，或中国援建或中国承建。中国对埃塞发展的贡献，埃塞人民是有真切感受的。”

除了对接招商引资方面的工作，万巧云还代表EIC参与本地小微企业帮扶行动、中国乡村发展基金会爱心书包捐赠等企业社会责任和公益活动。“中资企业把埃塞当作家乡，希望这里的人生活得越来越好。”

“埃塞是东非大国，具有自然资源丰富、劳动力资源充足、市场潜力大等发展优势。”听说记者要采访自己，万巧云笑着为埃塞推介，“埃塞投资委员会在数字化方面做得非常好，招商引资方面的政策和信息，都会在官网上及时更新。相关的注册流程，也可以在网上完成。”

“下半年会更忙！”阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特、阿联酋获邀加入金砖国家合作机制的消息传来，万巧云笑言“期待更忙”！

埃塞俄比亚投资委主任莱利斯（右三）、万巧云（左二）与人民网记者合影。

埃塞俄比亚投资委主任莱利斯（右三）、万巧云（左二）与人民网记者合影。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023年上半年境内股票市场上市公司整体经营保持稳健
　　人民网北京9月1日电 （黄盛）2023年上半年，境内股票市场上市公司共实现营业收入35.39万亿元，同比增长1.61%；实现净利润3.19万亿元，同比下降3.38%。营收、净利润两核心指标增速放缓，增速差趋于收敛。…
2023年铁路暑运累计发送旅客8.3亿人次 创历史同期新高
　　人民网北京9月1日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，8月31日，为期62天的铁路暑运圆满结束。7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.3亿人次，创暑运旅客发送量历史新高，国家铁路累计发送货物6.4亿吨，货物运输保持稳定运行，铁路运输安全有序。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部