一块幕布、一点光源，几张方桌……幕布上，几张皮影在艺人的操控下，伴随时而婉转、时而激昂的音乐上下翻飞，演绎着人间动人故事和光怪陆离的神话传说。

出生于陕西省渭南市华州区（前为华县）的薛宏权，是华州皮影制作技艺的非遗传承人。华州浓厚的皮影艺术氛围使他爱上了这门传统艺术。自幼便开始与皮影打交道的薛宏权，从业几十年来，将青春与心血都倾注在皮影上。

皮影戏俗称“灯影子”，是我国民间广为流传的傀儡戏之一。始于两汉、盛于明清的皮影戏，生命力历经数千年不衰。2011年，皮影戏入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

陕西被公认为中国皮影的发源地。薛宏权介绍，陕西皮影大致分为东路和西路两个艺术流派。东路皮影主要在渭南的华州、华阴一带；咸阳以西到宝鸡一带则主要属于西路皮影，唱的是秦腔和弦板腔。

在谈起皮影艺术和家乡时，薛宏权自豪地说：“有句话叫‘世界皮影源于中国，中国皮影源于陕西。’华州是陕西皮影的代表，所以华州被誉为中国皮影发源地，中国皮影艺术之乡。”

中国皮影艺术曾经在历史长河中繁荣过，在那些质朴的时代里带给百姓欢笑，是一项老少皆宜的娱乐活动。可如今时代巨变，很多年轻人宁肯抱着手机无所事事，也不愿意去看皮影戏。

薛宏权承认中国皮影戏的传承确实遇到了困难：“我经常说，作为一个非遗项目的传承人不值得高兴，因为你的项目成了‘非遗’就说明离消失不远了。”

如今在团队里工作的基本都是年轻人，薛宏权也在和大学生们的交流中受到启发，他深刻认识到，如果想让皮影艺术真正传承下去，就必须在其中注入新鲜血液，必须和年轻人多打交道，更要求皮影艺术的形式要创新，不能再拘泥于过去的表现形式里。

薛宏权对于非遗有他自己独特的认识：“现代的非遗为什么叫非遗？其实你要追溯它的历史，在当时那个时代，它不是非遗，它是时尚。在每一个时期能够让大家喜欢和接受的东西，它都是走在时代前沿的，所以叫时尚。到现在之所以叫非遗，是因为它和现在的社会有所脱节，所以成为了非遗，成为了要让人们去保护的东西。”

今年6月，由薛宏权创作指导的皮影剧目《惩恶扬善小哪吒》进行首演。一场古老的非遗皮影表演与现代舞台声、光、电和多媒体艺术的巧妙结合，让人耳目一新，新颖的表演效果给观众带来了不一样的观赏感受。“在过去传统的皮影戏中，观众会看到每幕戏过渡时更换布景的过程，但《惩恶扬善小哪吒》采用了激光多媒体技术做场景的转换，使每一幕的场景可以做到像影视作品中一样丝滑的转场。”在薛宏权团队的努力下，皮影戏很快也将走上荧幕和大家见面。

但需要留意的是，在高喊着“创新传统文化”的潮流中，要注意保留传统文化的重要内核和优势优点。薛宏权强调：“所谓的创新，是守正创新。现在的皮影表演中，几大要素必须都得有，幕布、灯光、皮影由演员来操纵，这些一样没有少。只是在剧目、皮影造型、表演手法、灯光应用等这些方面我们做了一些创新。”

薛宏权同时也认识到，想让皮影艺术传承下去，一定要和老百姓的生活紧密相关。比如，皮影制作技术可以不只是做皮影的演出道具，也可以把皮影的元素提炼出来，做成中国风的家庭装饰品等衍生产品，这些都是对皮影艺术记忆的一种延续。“我们现在做的，就是寻找如何能让传统的东西重新焕发光彩的方式，能让它和现代社会有更多的关系，在现在的老百姓生活中有更多展现。”

薛宏权是一个有想法的人，他不仅想要皮影戏在中国传承发展下去，也想让世界爱上皮影戏。他知道如果想要皮影戏在国际上传播的好，被世界广泛接受和喜爱，就要作出“国际范儿”的内容。他们曾经在2016年尝试表演迈克尔·杰克逊舞蹈，没想到这引起了巨大的轰动，反响非常好。这一创造性的改变击碎了很多人对皮影戏的刻板印象，“以前人们认为皮影戏只会演非常传统的内容，却没想到它竟然能和国际时尚元素结合的这么好。”薛宏权自豪地说。

在过去的几十年间，薛宏权曾多次率团队到日本、奥地利等国演出。他在谈到观看展演的外国人的反应时笑呵呵地说：“老外的动画片的鼻祖其实就是咱们皮影戏，所以我们出去演出很受欢迎，包括带出去的一些皮影工艺品，在表演完以后现场的售卖是非常非常火的，老外在看完表演以后都想买个皮影回去。”

“皮影戏之所以在海外受欢迎的原因有很多。” 薛宏权认为，皮影戏拥有厚重的历史，经过了两千多年的起起伏伏走到今天仍然存在。它在时间长河里沉淀，浸润了历史和文化的魅力。“另外，皮影戏可以说是电影的前驱。在电还没有诞生的年代，皮影戏就已经为人们提供了一种惟妙惟肖的表演形式。对于外国人来说，他们惊讶于居然仅仅几个人就能配合演出一台戏，于是皮影戏被外国人称作‘世界上最小的交响乐团’。”

在被问到皮影表演的收入能否负担剧团的开支时，薛宏权表示：“赚是赚不了多少钱的，也甚至赚不到钱。疫情三年几乎是颗粒无收，今年刚刚好转。”而他选择用自己制作的皮影工艺品赚来的钱贴补剧团，支撑剧团的正常运转。同时，还免费为从业人员传授技艺，在传承发扬传统工艺、培养后继人才的同时发挥了扶贫帮困作用。

近年来，薛宏权能感受到传统艺术面临的人才后劲不足、政策扶持不明等问题，而这些问题也一直是他思考和工作的方向。作为陕西省政协委员，他希望通过履职和提案的方式，推动全社会进一步支持传统文化的传承和保护。

尽管皮影传承的道路上充满了阻碍，薛宏权依旧坚定地认为：“皮影戏没有落后，是传承人的思维没有跟上去。”

在薛宏权锲而不舍的努力下，目前很多专业院校也相继开设了皮影课程，薛宏权还以客座教授的身份为莘莘学子传播皮影这门古老的艺术。在他看来，传承没有止境，只有让传统活起来，让更多爱好皮影的人参与进来，华州皮影才能得到更好的传承和发展。（记者 王喆 摄像 张力洋 实习生王怡然对本文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)

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