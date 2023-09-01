访非遗华州皮影传承人薛宏权：携皮影走向更远的世界和未来
一块幕布、一点光源，几张方桌……幕布上，几张皮影在艺人的操控下，伴随时而婉转、时而激昂的音乐上下翻飞，演绎着人间动人故事和光怪陆离的神话传说。
出生于陕西省渭南市华州区（前为华县）的薛宏权，是华州皮影制作技艺的非遗传承人。华州浓厚的皮影艺术氛围使他爱上了这门传统艺术。自幼便开始与皮影打交道的薛宏权，从业几十年来，将青春与心血都倾注在皮影上。
皮影戏俗称“灯影子”，是我国民间广为流传的傀儡戏之一。始于两汉、盛于明清的皮影戏，生命力历经数千年不衰。2011年，皮影戏入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。
陕西被公认为中国皮影的发源地。薛宏权介绍，陕西皮影大致分为东路和西路两个艺术流派。东路皮影主要在渭南的华州、华阴一带；咸阳以西到宝鸡一带则主要属于西路皮影，唱的是秦腔和弦板腔。
在谈起皮影艺术和家乡时，薛宏权自豪地说：“有句话叫‘世界皮影源于中国，中国皮影源于陕西。’华州是陕西皮影的代表，所以华州被誉为中国皮影发源地，中国皮影艺术之乡。”
中国皮影艺术曾经在历史长河中繁荣过，在那些质朴的时代里带给百姓欢笑，是一项老少皆宜的娱乐活动。可如今时代巨变，很多年轻人宁肯抱着手机无所事事，也不愿意去看皮影戏。
薛宏权承认中国皮影戏的传承确实遇到了困难：“我经常说，作为一个非遗项目的传承人不值得高兴，因为你的项目成了‘非遗’就说明离消失不远了。”
如今在团队里工作的基本都是年轻人，薛宏权也在和大学生们的交流中受到启发，他深刻认识到，如果想让皮影艺术真正传承下去，就必须在其中注入新鲜血液，必须和年轻人多打交道，更要求皮影艺术的形式要创新，不能再拘泥于过去的表现形式里。
薛宏权对于非遗有他自己独特的认识：“现代的非遗为什么叫非遗？其实你要追溯它的历史，在当时那个时代，它不是非遗，它是时尚。在每一个时期能够让大家喜欢和接受的东西，它都是走在时代前沿的，所以叫时尚。到现在之所以叫非遗，是因为它和现在的社会有所脱节，所以成为了非遗，成为了要让人们去保护的东西。”
今年6月，由薛宏权创作指导的皮影剧目《惩恶扬善小哪吒》进行首演。一场古老的非遗皮影表演与现代舞台声、光、电和多媒体艺术的巧妙结合，让人耳目一新，新颖的表演效果给观众带来了不一样的观赏感受。“在过去传统的皮影戏中，观众会看到每幕戏过渡时更换布景的过程，但《惩恶扬善小哪吒》采用了激光多媒体技术做场景的转换，使每一幕的场景可以做到像影视作品中一样丝滑的转场。”在薛宏权团队的努力下，皮影戏很快也将走上荧幕和大家见面。
但需要留意的是，在高喊着“创新传统文化”的潮流中，要注意保留传统文化的重要内核和优势优点。薛宏权强调：“所谓的创新，是守正创新。现在的皮影表演中，几大要素必须都得有，幕布、灯光、皮影由演员来操纵，这些一样没有少。只是在剧目、皮影造型、表演手法、灯光应用等这些方面我们做了一些创新。”
薛宏权同时也认识到，想让皮影艺术传承下去，一定要和老百姓的生活紧密相关。比如，皮影制作技术可以不只是做皮影的演出道具，也可以把皮影的元素提炼出来，做成中国风的家庭装饰品等衍生产品，这些都是对皮影艺术记忆的一种延续。“我们现在做的，就是寻找如何能让传统的东西重新焕发光彩的方式，能让它和现代社会有更多的关系，在现在的老百姓生活中有更多展现。”
薛宏权是一个有想法的人，他不仅想要皮影戏在中国传承发展下去，也想让世界爱上皮影戏。他知道如果想要皮影戏在国际上传播的好，被世界广泛接受和喜爱，就要作出“国际范儿”的内容。他们曾经在2016年尝试表演迈克尔·杰克逊舞蹈，没想到这引起了巨大的轰动，反响非常好。这一创造性的改变击碎了很多人对皮影戏的刻板印象，“以前人们认为皮影戏只会演非常传统的内容，却没想到它竟然能和国际时尚元素结合的这么好。”薛宏权自豪地说。
在过去的几十年间，薛宏权曾多次率团队到日本、奥地利等国演出。他在谈到观看展演的外国人的反应时笑呵呵地说：“老外的动画片的鼻祖其实就是咱们皮影戏，所以我们出去演出很受欢迎，包括带出去的一些皮影工艺品，在表演完以后现场的售卖是非常非常火的，老外在看完表演以后都想买个皮影回去。”
“皮影戏之所以在海外受欢迎的原因有很多。” 薛宏权认为，皮影戏拥有厚重的历史，经过了两千多年的起起伏伏走到今天仍然存在。它在时间长河里沉淀，浸润了历史和文化的魅力。“另外，皮影戏可以说是电影的前驱。在电还没有诞生的年代，皮影戏就已经为人们提供了一种惟妙惟肖的表演形式。对于外国人来说，他们惊讶于居然仅仅几个人就能配合演出一台戏，于是皮影戏被外国人称作‘世界上最小的交响乐团’。”
在被问到皮影表演的收入能否负担剧团的开支时，薛宏权表示：“赚是赚不了多少钱的，也甚至赚不到钱。疫情三年几乎是颗粒无收，今年刚刚好转。”而他选择用自己制作的皮影工艺品赚来的钱贴补剧团，支撑剧团的正常运转。同时，还免费为从业人员传授技艺，在传承发扬传统工艺、培养后继人才的同时发挥了扶贫帮困作用。
近年来，薛宏权能感受到传统艺术面临的人才后劲不足、政策扶持不明等问题，而这些问题也一直是他思考和工作的方向。作为陕西省政协委员，他希望通过履职和提案的方式，推动全社会进一步支持传统文化的传承和保护。
尽管皮影传承的道路上充满了阻碍，薛宏权依旧坚定地认为：“皮影戏没有落后，是传承人的思维没有跟上去。”
在薛宏权锲而不舍的努力下，目前很多专业院校也相继开设了皮影课程，薛宏权还以客座教授的身份为莘莘学子传播皮影这门古老的艺术。在他看来，传承没有止境，只有让传统活起来，让更多爱好皮影的人参与进来，华州皮影才能得到更好的传承和发展。（记者 王喆 摄像 张力洋 实习生王怡然对本文亦有贡献）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 三部门：延续执行中国国际服务贸易交易会展期内销售的进口展品税收政策
- 人民网北京９月１日电 （记者任妍）2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）将于9月2日在北京启幕。为支持办好服贸会，日前，财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于延续执行中国国际服务贸易交易会展期内销售的进口展品税收政策的通知》。…
- 评论
- 关注