王喆 张力洋 杨睿

中哈霍果斯国际边境合作中心是我国第一个跨境经济合作区，记者从霍尔果斯国际边境合作中心海关了解到，今年合作中心恢复通关以来，出入人员流量持续大幅攀升，截至8月初，中哈霍尔果斯国际边境合作中心今年出入关人数超200万人次，迎来出入高峰期。

记者走在合作中心区内的大街上，来自哈萨克斯坦的游客正提着大小包裹，心满意足地等着回家的班车；而另一边，中国的游客正在免税店中选购着各种商品。

温州姑娘胡春妹少时便随着父母到意大利生活，受“一带一路”相关政策的吸引，2016年通过罗马当地侨联组织的帮助，于2017年来到霍尔果斯国际边境合作中心，做进口贸易，如今已成为新疆欧华新国际贸易有限公司的法人。

“我是冲着‘一带一路’倡议及相关优惠政策过来的。这边的免税自由贸易区，每人每天有8000元的免税额度，力度很大。”胡春妹说，霍尔果斯推出的“五免五减”政策让她更加坚定地留在新疆发展。

“疫情三年间，公司生存遇到困难。当地政府积极沟通协调，不仅免除了我们商户的所有租金，还免费提供经营场地内的供暖，这些优惠政策给了我们经营者很大的支持。冲着这些好政策，我咬牙也要坚持下去。”如今，公司恢复了50%的客流量，营业额也在逐步提高。对未来，胡春妹充满信心：“我们将继续响应消费者的需求，逐步扩大进口的种类和规模，同时利用霍尔果斯的地理位置优势，多进口一些中亚国家的优质产品，丰富合作中心内的市场经营品类；并将我们自己的产品推荐给其他国家的游客和买家，让他们见识到更多更好的中国商品。”

合作中心内一家经营皮草的店铺里，23岁的哈萨克斯坦姑娘高哈尔正接待着顾客。对于这份工作，她很珍惜：“只要合作中心不关闭，我就会一直在这里上班。”目前，她和妈妈都居住在哈萨克斯坦与中国接壤的边境小镇——雅尔肯特，每天早上乘半个小时的车一起来到合作中心工作，下午再先后回家 。她说，很多亲戚朋友都在这里上班。工作的同时，她会向顾客学习一些中文，“你好”“谢谢”“欢迎再来”，脆生生的发音十分标准 。

在合作中心内的餐饮中心里，一位精神矍铄的哈萨克斯坦大婶在店铺内卖着自己国家的美食。对记者提出的采访请求，她爽快地答应了。大婶叫库乐太·朱马巴伊娃，她介绍，这家店铺是她与朋友合伙开的，已经营三年多，是合作中心内的长期商户。她平时住在店铺楼上，早上10点上班，晚上10点下班，每隔10天就回到阿拉木图老家休息3天。“店内生意很好，每天有上百人来吃饭。”库乐太·朱马巴伊娃大婶很满意在合作中心的工作和生活，表示“希望能一直在这里干下去”。

秉持共商共建共享原则，10年来，中哈霍尔果斯国际边境合作中心蓬勃发展。目前，中哈霍尔果斯国际边境合作中心共有星级酒店、餐饮娱乐、商业设施、金融服务等领域近30个重点项目，入驻商户3500余家。（实习生潘翠羽对本文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)

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