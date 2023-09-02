沈慧

原标题：月嫂市场热度不减

随着居民生活水平的提升和母婴服务业的蓬勃发展，越来越多家庭选择请一位母婴生活护理员（俗称“月嫂”）帮忙照顾产妇和新生儿。去年，家住北京市石景山区的高丽成为一位准妈妈，考虑到第一次当妈妈缺乏育儿经验以及需要产后恢复，高丽和家人商量后决定找一位月嫂。

和高丽抱着同样想法的准妈妈不在少数，这从月嫂市场的紧俏程度可见一斑。根据58同城招聘研究院联合中国连锁经营协会发布的《中国生活服务业就业指数报告（2022）》，2021年居民和家庭服务领域就业指数TOP5职位，月嫂位列榜首。

伴随需求量的激增，月嫂薪资一路水涨船高。《2021母婴服务消费白皮书》显示，根据36个重点城市数据统计，全国月嫂的平均工资为13450元，远超当地平均工资，也超过了很多白领。

丰厚的待遇吸引着越来越多的年轻人加入这个行业。《中国生活服务业就业指数报告（2022）》显示，2020年月嫂这一职业，45岁至55岁求职者占比最多，2021年35岁以下求职者比重大幅增长。

对此，多年从事家政服务工作的刘雯雯深有体会。“现如今月嫂正趋于年轻化，我见过从业年纪最小的月嫂是26岁。”刘雯雯告诉记者，雇主多喜欢40岁左右、育儿经验丰富的月嫂，但近几年一些年轻月嫂也颇受欢迎，因为她们育儿观念较新、更善于学习，与宝妈沟通起来也更顺畅。“越来越多的年轻人选择这份工作，看中的正是月嫂的客单价高，还有26天服务档期后的自我调整期。”

不过即便高薪，寻找一位可靠的月嫂还是有些可遇不可求。“原以为打几个电话就能轻松敲定，没想到这么难。”去年，距离预产期还有5个月，高丽便将找月嫂一事提上日程。不曾想询问了十几位亲友，他们推荐的月嫂档期早就满了。无奈之下高丽将目光投向家政服务公司，但其推荐的月嫂要么价格过高，要么没有眼缘。“好在生产期间我在医院遇到了一位90年的小护工，别看年纪不大，育儿经验倒挺丰富，性格也不错，后来出院就把她直接带回了家。”高丽说。

相比高丽误打误撞的幸运，家住北京市丰台区的“90后”宝妈孟娟的月子坐得有些郁闷。“起初阿姨还算勤快，可没干几天就开始偷懒了。”孟娟告诉记者，有时宝宝的拍嗝巾用了好几天，阿姨也不主动拿去洗；月子餐也做得很单调。“一个月13800元，按照原计划要用两个月，后来宝宝刚满月，我们就让阿姨提前走了。”孟娟说。

不满的背后是野蛮生长的月嫂市场。简单培训即拿证书、所持证件来源不一、商家自评星级……业内人士表示，现实生活中，由于准入门槛较低、投入资金不高、开设难度不大，月嫂家政中介遍地开花、质量参差不齐；与此同时，相关从业者鱼龙混杂、监管不力，也加剧了行业乱象丛生。

无规矩不成方圆。早在2016年《家政服务母婴生活护理服务质量规范》就已正式实施，将母婴生活护理人员划分为一级到五星级以及金牌级这6个等级，并依据学历、年龄、证书等制定了详细的评级标准。但有标可用、有标可依了，最终却没贯彻落实好。

具体到个人，如何才能挑选到一位比较靠谱满意的月嫂？一位资深月嫂建议，优先选择朋友推荐的，其次选择靠谱的家政服务机构，要求月嫂必须在该公司真实上户服务过，有客户微信截图评价。要亲自面试，一般来说多比较几个就能觉出高下。

“母婴护理师是一个勤劳而辛苦的行业，同时也是一个大有可为的行业。”在北京母婴服务协会秘书长王海波看来，当前这个行业的主要矛盾是母婴家庭的需要和产品、服务供给之间的矛盾。解决月嫂市场乱象，企业当加强自律，协会当努力赋能，从业者当提升技能。唯有如此，行业才能实现健康有序发展，消费者才能享受更优质的服务。（记者 沈慧）

(责编：郝帅、杨迪)

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