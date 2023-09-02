原标题：服贸会进一步打开繁荣发展机遇之门

本报评论员 栗玉晨

服务业和服务贸易是当前我国新一轮高水平开放的重点，是稳定经济增长的重要动力。服贸会为在更多领域培育服务贸易新业态新模式，打造服务出口新的增长点，更好推动经济结构优化和消费市场升级提供新机遇。中国服务贸易在疫情冲击下仍展现出较强的复苏势头，质量稳中有进，开放步伐有序加快，协同水平稳步提高，对外合作持续加强，成为服务构建新发展格局、培育国际合作竞争新优势的重要力量。

9月2日，2023年中国国际服务贸易交易会在北京开幕。以“开放引领发展，合作共赢未来”为主题的本届服贸会，将为各方共同探讨服务业和服务贸易开放发展的新理念、新趋势、新路径提供重要窗口，为激活服务贸易创新动能、促成国际合作新成果注入新的活力和动力。（相关报道见03版）

服贸会是中国扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台，为促进全球服务业和服务贸易发展作出了积极贡献。自创办以来，累计吸引196个国家和地区的60余万展客商参展参会，成为拓展服务贸易国际合作的重要平台。在当前经济全球化遭遇逆流，单边主义、保护主义不断抬头的背景下，中国拥抱经济全球化、坚持合作共赢的胸怀和热诚，同各方一道携手努力、共克时艰，共建开放型世界经济，推动世界经济尽快企稳回升的努力，在服贸会得以充分展示。

高举多边主义的旗帜，要拆墙而不要筑墙，要开放而不要隔绝，要融合而不要脱钩，服贸会充分彰显了推动全球共同发展的大国担当。今年服贸会重点突出国际合作和线下活动，特别是将首次举办“投资中国年”服务业扩大开放专场推介大会，集中宣介中国服务业扩大开放政策，发布权威报告，推广创新案例，并邀请11家国家服务业扩大开放综合试点示范省市分别介绍当地服务业发展优势、营商环境、合作机会。为更多跨国公司来华投资兴业提供周到服务，正是以中国的新发展为世界提供的新机遇。

突出科技创新、模式创新、业态创新的引领作用，服贸会将为全球服务贸易发展注入新的活力和动力。近年来，随着大数据、云计算、物联网和人工智能等技术加速创新，服务贸易数字化转型步伐加快。今年服贸会综合展及9个专题展将重点展示芯片技术、量子测控、卫星遥感、人工智能、数字医疗等专精特新成果，60余家企业和机构将在人工智能、金融科技、医疗健康、文化创意等领域首发一批新产品、新技术。规模更大,国际化、专业化水平更高的一届服贸会将为服务贸易绿色、数字化转型提供新机遇。

中国服务贸易在疫情冲击下仍展现出较强的复苏势头，质量稳中有进，开放步伐有序加快，协同水平稳步提高，区域发展日益向好，对外合作持续加强，成为服务构建新发展格局、培育国际合作竞争新优势的重要力量。今年1-7月，我国服务进出口总额36669.1亿元人民币，同比增长8.1%。旅行服务进出口7681.3亿元，同比增长66.2%，继续成为增长最快的服务贸易领域。

服务业和服务贸易是当前我国新一轮高水平开放的重点，是稳定经济增长的重要动力，是提高产业发展质量，提升经济现代化水平的有效途径。服贸会为在更多领域培育服务贸易新业态新模式，打造服务出口新的增长点，更好推动经济结构优化和消费市场升级提供新机遇。

从京交会到服贸会，北京作为东道主的11年，既是见证这一盛会国际化、专业化水平不断提高的11年，更是借助这一扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台服务国家重大战略的11年。2020年服贸会上，习近平总书记宣布支持北京建设国家服务业扩大开放综合示范区，打造中国（北京）自由贸易试验区。三年来，国务院批复“两区”建设251项任务，实施率近98%。出台了服务业扩大开放综合示范区建设的决定和北京自贸试验区条例，推出了10余个专项改革方案近500条措施，有40项创新经验案例向全国推广。开放水平不断提高，助力构建国际一流营商环境和产业发展良好生态；科技创新引领、服务业开放、数字经济探索、京津冀协同，为全国构建高标准服务业开放制度体系积累了新经验，为北京高质量发展提供了新机遇。

“独行快，众行远”。作为疫情稳定后第一年举办的服贸会，必将进一步打开通往繁荣发展的机遇之门，发出共建开放型世界经济的最强音。

(责编：郝帅、杨迪)

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