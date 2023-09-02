原标题：2023年服贸会今日开幕

本报讯（记者 王斌 解丽）2023年服贸会今日开幕。北京青年报记者从现场了解到，今年服贸会仍以“一会两址”形式办会，即在国家会议中心和首钢园区举办，展览展示规模约15.5万平方米。值得一提的是，今年在国家会议中心区域首次启用国家体育馆，作为环境服务专题展的主要场馆。服贸会期间，国家会议中心与国家体育馆之间将实现“无感”通行。

国家会议中心一层设置服贸会综合展区，分为成就展、国别展、年度主题专区等，融合展示党的十八大以来我国服务业扩大开放和服务贸易创新发展取得的突出成就，27个国家和7家国际组织集中展示数字经济、文化服务、旅游服务、教育服务、医疗服务等各国的特色服务领域和最新发展成果，世界500强及行业龙头企业也将携最新产品、成果亮相展区。

在国家会议中心地下一层设置省区市展区，31个省、自治区、直辖市以及5个计划单列市和新疆生产建设兵团组建地方交易团参展，集中展示各省服务贸易最新现状、最新技术、最新成果。此外，全新启用的国家体育馆将作为环境服务专题展的主要场馆，展示最新的绿色低碳创新技术、产品、服务方案、解决方案。

北青报记者了解到，今年服贸会期间，将举办10场高峰论坛，涵盖服务贸易发展新趋势、服务贸易便利化、数字经济、数字贸易、知识产权保护、文旅新业态、气象经济、医工融合、科技创新及“一带一路”合作等内容，并将发布《中国服务贸易发展报告2022》《数字贸易发展与合作报告2023》等重要成果。商务部将现场授牌“2023年新增国家电子商务示范基地”。国家中医药管理局将发布“一带一路”十周年中医药国际合作成果。

今年服贸会会期为9月2日至6日，其中，4日至6日为公众开放日，参观者需至少提前48小时进行实名制预约。首次需持本人有效身份证件从预约展区入场，在门票有效时段内两址通行。广大观众可访问服贸会官网、手机端官网，以及服贸会微信公众号、小程序、APP，进入票务预约系统，选择预约展区及场次预约购票。

据悉，自2012年以来，服贸会及其前身京交会累计共吸引196个国家和地区的60余万展客商、600余家境外商协会和机构参展参会。2020年提质升级，再上新台阶，已成为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会、全球服务的国际公共产品。

(责编：郝帅、杨迪)

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