原标题：IP化远程制播让服贸会“行走起来”

本届服贸会在国家会议中心设置综合展区

山东展位展出的国之重器——蓝鲸1号

展览现场，一款无人机吸引了众多目光

高盛展位展出的元宇宙体验项目

本报讯（记者 解丽 王斌）综合展区融合展示党的十八大以来我国服务业扩大开放和服务贸易创新发展取得的突出成就，省区市展区集中展示各省服务贸易最新现状、最新技术、最新成果……昨日下午，北京青年报记者来到国家会议中心（一期）和国家体育馆，提前“探营”服贸会。

今年服贸会除了在国家会议中心区域首次启用国家体育馆，位于国家会议中心一期的新闻中心也别具一格，整体景观造型像一支“横置的采访话筒”，与新闻中心作为服贸会“记者之家”的功能定位十分契合。以服贸会主视觉蓝色为主色调，简洁大气之中展现国际化。

据介绍，2023年服贸会新闻中心面积约3610平方米，空间布局规划为综合服务区、媒体专用工作区、媒体公共工作区、新闻发布区、采访区、MCR运行区、媒体餐饮及茶歇区、运行保障办公区八大功能区。其中，新闻发布区位于新闻中心二层展厅东侧，面积约220平方米，配备专业音视频和灯光系统，可组织近百人规模的新闻发布会。

相关负责人介绍，新闻中心设置了全景直播间，采用整体玻璃墙体，不仅增加采光和直播空间的延伸感，同时实现直播间与媒体公共工作区视觉上的互通互连，记者可将新闻中心现场的实时画面作为背景，通过增强现场感以达到更好的拍摄和直播效果。

设置IP化远程制播体验区，采用结合5G网络、远程制作、支持多方实时互动的制播系统，让演播室“行走起来”，媒体记者在各会场、各展馆及活动现场的直播信号可直接回传到新闻中心IP化远程制播系统进行现场制作，同时分发到媒体各平台播放，实现“处处都是演播室，人人都是参与者”的媒体融合创新应用实践。

同时，新闻中心网络首次应用ＷiＦi6技术，较前几代产品速度更快、延时更低，单台ＷiＦi6的AP可同时接入约100台终端设备，满足一个用户多台设备的联网需求，为本次服贸会提供更好的网络服务。

此外，新闻中心优化灯光照明系统，采用更加节能、高效的LED灯作为光源。特别是新闻发布厅，结合场地特点，采用更加柔和的LED气垫式灯源系统代替部分平板柔光灯，既保留了原有光线强度，又增加了整体光线的柔和度，同时兼顾了发布人的视觉舒适度。

亮点

成就展

数字花海呈现服贸会核心理念

四朵绽放的花瓣构成顶部的数字花海，让成就展区变得多姿多彩。据介绍，该展区融合展示了党的十八大以来我国服务业扩大开放和服务贸易创新发展取得的突出成就，这在服贸会上还是首次。

据相关负责人介绍，展厅设计以“开放之花·无限舞台”为主题，融入信息科技、数字艺术等创新理念，顶部以数字花海的形态呈现，展区内以四朵绽放的花瓣形态设置四大展岛，突出展示航天航空、医疗服务、智能出行、信息数据服务等领域的先进成果及案例。“以多彩的鲜花、绽放的姿态这一充满生命力的世界通用语言，寓意服贸会以开放的胸怀广交朋友，以合作的精神凝聚共识，呈现出开放、合作、创新、发展的核心理念。”相关负责人说。

北京青年报记者在现场看到，顶部的数字花海由千余个灯组成，在灯光变幻下，森林、海洋、沙漠等世界各地典型地貌一一展示着，“这些灯组通过编程控制，可实现多种场景模式，寓意服贸会跨越界限、链接全球的开放精神。”相关负责人表示。

此外，地下的飘带屏从服贸永久主题全球服务、互惠共享向两侧延伸，寓意张开的双臂，贯穿全部展区，最后形成一道展望、穿越之门，除了主题动态演示，也将有花瓣飞舞，雨燕齐鸣。在展岛、展墙还有许多有趣的展品，互动屏上有许多深度解析的案例，都代表服务业和服务贸易领域最领先的技术成果。特别设置的打卡墙、服贸记忆照片墙也欢迎所有参观者拍照打卡。

国别专区

展示各国服务贸易发展动态

走过成就展区，就来到了有着各国印记的国别专区。据介绍，2023年服贸会广泛邀请境外国家和国际组织，包括德国、意大利、韩国、阿根廷、贝宁等27个国家和联合国儿童基金会、联合国艾滋病规划署等7家国际组织在综合展国别专区线下设展。

各设展国家将集中展示数字经济、文化服务、旅游服务、教育服务、医疗服务等各国的特色服务领域和最新发展成果。观众可以在国别专区洽商合作机遇，获取各国服务贸易发展动态，领略各国风土人情和人文特色。

作为此次的主宾国，英国组织了汇丰、培生等知名企业参展，带来裸眼3D、AI机器人游戏等互动性观展内容。同时，在展馆的设计上也尽显英国风格，将伦敦标志性的建筑伦敦塔桥的微缩模型搬到会场，“我们都知道伦敦塔桥是上开口的悬浮桥，而现在这个微缩模型也一样，目前是处于关闭的状态。我们将于明天下午1点30分将其开启，正式开馆。”英国馆的相关负责人说。

在挪威馆，生物、家具、食品、能源等领域的优秀公司正在布展，同时一个直播间已经搭就，“这是我们首次在服贸会期间进行直播，主要是向大家推荐挪威的一些优质产品，届时价格上肯定特别优惠，欢迎大家在9月3日进入直播间。”相关负责人介绍。

年度主题专区

500强及行业头部企业齐聚

走进综合展年度主题专区，入眼的全都是耳熟能详的企业，其中不少还是服贸会上的新面孔。承办方首都会展集团相关负责人指出，其紧紧围绕服务贸易的十二大领域，优选服务贸易领域世界500强及行业头部企业，重点展示全球服务贸易领域领军企业和机构的新技术、新应用、新服务。

上述负责人介绍，年度主题专区面积为1.1万平方米，吸引了54家企业参展，其中，线下参展35家。松下、雀巢、中国金币集团、蚂蚁集团、百济神州等13家企业首次亮相。在线下参展企业中，内资企业22家，外资（合资）企业13家，分别来自美国、瑞士、英国等10个国家和地区，国际化率达37%，世界500强及行业龙头企业率为100%。

在展位上可以看到，不少企业携带着最新产品、成果亮相服贸会。如高通公司就展示了人工智能领域的最新研发成果——全球首个可以完全运行在安卓智能手机上的生成式AI大模型演示，这也是该成果的全球首展；百济神州（北京）生物科技有限公司将展出自主研发的药物，已在全球超过65个市场获批上市；飞利浦（中国）投资有限公司将携前沿科技产品重磅亮相，展示“健康关护全程”；特斯拉Model3焕新版也将服贸会作为新品首发地，第一时间向全球的观展嘉宾展出。

环境服务专题展

绿色低碳新技术集中亮相

今年服贸会期间，国家会议中心区域首次启用国家体育馆，作为环境服务专题展的主要场馆。昨日下午，北青报记者走进国家体育馆提前探营。据现场工作人员介绍，国家体育馆在冬奥改造后达到既有建筑绿建二星标准，实现了“绿色场馆+环境服务”的双重低碳组合。

本届环境服务专题展面积共计10900平方米，其中国家体育馆展区面积为6400平方米，结合环境服务专题展的展示内容和国家体育馆独特的场地情况，将展区划分为A区、B区和C区。

据了解，A区聚集了中石油、中石化、中海油、中国黄金、中国光大环境、中国生物多样性保护与绿色发展基金会“双碳赋能”展团等重磅企业和展团，展示最新的绿色低碳创新技术、产品、服务方案、解决方案等，同时发布最新研究成果；B区是“碳中和绿色技术”展区，展示近年来我国在节能降碳方向所取得的成绩，参展企业包括中国铁建、中国建科、朝阳环境、中煤科工等，以及由国际绿色经济协会牵头的双碳科技服务集群展区；C区是中国航天科技国际交流中心承办的体验区。

走进双碳科技服务集群展区，集结了19家国内外低碳科技创新企业。北青报记者在现场看到，一座“绿色低碳智慧驿站”格外显眼。据四川旅发环保科技有限公司市场营销总监杨冬介绍，该驿站是一座融入大量硬科技的智慧厕所，每年可节约用水200吨，减少碳排放400吨。计划2024年前，旅发环保将在北京、天津、雄安新区等重点区域建设运营3000台智慧驿站。

此外，恒力集团、侨银集团、新发地集团等民营企业齐聚环境服务专题展，展现“双碳”成果。其中，恒力集团全面展示了“从一滴油到一匹布”全产业链发展成果，将低碳环保贯穿每个环节；新发地正在兴建12万吨级智能立体冷藏库，比传统冷库更节省土地和能耗，成为“双碳”领域的开拓者、引领者；福建满山红新材料科技有限公司研发生产的生物可降解包装材料，具有全降解、无毒气、可堆肥、改善土壤等特点，践行绿色低碳环保理念。

在中科海势展位前，该公司自主研发的轻薄保暖调温材料“毸酷”进行了重点展示，用这款材料制作的衣服，能够实现一件超薄外套就能抵御冬寒。据中科海势董事长段宇晶介绍，“毸酷”具备超低热导率、超柔软性、轻盈性和防风保暖性，不仅可应用在服装行业，还可用于航天航空、冷链物流、医用材料、户外运动、环境保护、建筑节能等领域。

省区市展区

展示各省服务贸易新技术新成果

在国家会议中心地下一层，31个省、自治区、直辖市以及5个计划单列市和新疆生产建设兵团“一个都不少”地组建了地方交易团参展。在展览展示方面，都拿出了自己的“看家宝”和“压箱底”，围绕2023年服贸会主题，集中展示各省服务贸易最新现状、最新技术、最新成果。

据了解，今年服贸省区市展区展览面积近1万平方米。走进展厅，京津冀展区十分醒目。展区以“北京橙、天津蓝、河北绿”作为视觉色，通过三色晕染铺陈，强烈表达着三地的融合发展，成为整个展区中色彩最为分明的展台之一。展区内，借助多媒体交互技术、实物展示、企业案例，全面介绍京津冀自贸区建设、口岸合作交流、跨境贸易便利化、区域市场一体化等商务领域成果，深入介绍京津冀协同发展在商务领域取得的各项成绩。

此外，作为今年服贸会的两个主宾省贵州和山东，其展位也放在显眼位置。北青报记者了解到，贵州文化资源丰富，世界自然遗产地、中国少数民族特色村寨数量全国第一，依托得天独厚的优势，贵州正着力打造国际一流旅游目的地，旅游规模跃居全国前列。同时，贵州深入贯彻落实习近平总书记对贵州工作重要指示精神，大力发展信息服务业，加快推进大数据与实体经济深度融合，数字经济增速连续七年排名全国第一。展位中首先映入眼帘的黄果树大瀑布和荔波小七孔的虚拟景观，瀑布之水从大屏上流入屏下的地面，颇为壮观。同时，被称为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜被当成“看家宝”展示着。据介绍，该望远镜是国家九大科技基础设施之一，目前世界上最大和灵敏度最高的射电望远镜。该望远镜不仅在天文科学上有重大的应用价值，还在国防建设和国家安全方面发挥重要作用。

而山东是服务贸易大省，文化贸易总量居全国第二位，海洋服务全国领先。被习近平总书记称为“国之重器”的“蓝鲸1号”模型被搬来展示。据介绍，其是目前全球作业水深、钻井深度最深的半潜式钻井平台，适用于全球95%的深海作业。目前，这座平台正为中海油集团在南海执行钻井作业。

此外，金东数创也展示了裸眼3D大屏，该技术是用数字技术呈现的方式解决艺术行业鉴赏门槛高、真迹展出条件高、展览空间有限、真迹无法出国等痛点，践行文化强国战略，助力传统文化走出去。本组文/本报记者 解丽 王斌

摄影/本报记者 袁艺

(责编：郝帅、杨迪)

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