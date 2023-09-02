人民网记者 乔雪峰

贵南高铁实现全线贯通运营，广西河池市结束不通高铁历史。国铁集团供图

8月31日上午7时33分,G4308次列车从南宁东站驶出,经过3个小时左右到达贵阳北站,这是继新建贵阳至南宁高速铁路贵阳至荔波段8月8日开通运营后，南宁至荔波段正式开通运营，标志着贵南高铁实现全线贯通运营。

一条高铁，既是山区百姓打开山门的经济线、开放线、生命线，也是乡村振兴的黄金路、生态路、幸福路。

随着贵南高铁开通运营，广西河池市结束不通高铁历史。至此，广西14个设区市全面实现“市市通高铁动车”，广西14个设区市全面实现“市市通高铁动车”。我国西南地区新增一条交通“大动脉”，黔桂两省区间交通出行更加便捷、西南与华南地区联系更加紧密。

在南宁东站，旅客与贵南高铁首发列车合影。 林祥云摄

中国国家铁路集团有限公司相关负责人表示，贵南高铁是广西、贵州间首条设计时速 350 公里的高速铁路，开通运营后，将进一步丰富广西铁路客运产品谱系架构，南宁至贵阳旅行时间将由原来 5个多小时缩短至 2小时左右，形成两个省会城市间“2 小时经济圈”。

“广西实现市市通高铁动车，高铁网越织越密。”

自2017 年 12 月开工建设的贵南高铁贯穿广西西北部和贵州东南部，是国家 《中长期铁路网规划》“八纵八横”高速铁路网包头 （银川） 至海口通道的重要组成部分，在《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》加快推进主通道建设中属于中线通路扩能工程之一。

据了解，贵南高铁新建线路正线全长482公里，其中广西段 282 公里，设环江、河池西、永安镇、都安、马山县、南宁北、南宁东7座车站，其中南宁东站为既有车站，其余均为新建车站。

站房建设按照“站城融合、一站一景、四季常绿、月月有花”的理念进行施工，将高铁沿线民族文化特色与现代绿色节能环保新技术相融合，在造型设计和装饰装修上突出风雨廊桥、鼓乡歌海、山水都安、水韵河池、毛南之冠等主题，充分体现了壮乡民族特色。

贵南高铁是广西、贵州间首条设计时速 350 公里的高速铁路，开通运营后，将进一步丰富广西铁路客运产品谱系架构。南宁、贵阳通过开行与重庆、成都的直通动车，西南省会城市之间的交流和联系将“加密、高频、多维”，人流、物流、资金流、信息流等加速流动，帮助沿线各节点城市更好地融入西部陆海新通道物流运输体系，成渝贵经济圈呼之欲出，大大加强与北部湾经济区间经贸往来。

此外，贵南高铁通过贵阳铁路枢纽与沪昆高铁、成都至贵阳高铁、重庆至贵阳高铁、贵阳至广州高铁等线路连接，通过南宁铁路枢纽与南宁至广州高铁，南宁至北海、防城港、崇左等北部湾城市群间的城际铁路相连，构成西南至华南沿海地区的高速铁路大通道。

党的十八大以来，广西抓住党中央、国务院加快西部地区铁路建设的有利契机大力推进铁路建设，广西铁路网规模、装备水平和运输能力实现重大跨越。

自 2013 年底以来，陆续开通运营了衡 柳、柳南、邕北、钦防、贵广、南广、云桂、南凭高铁南崇段、贵南 9 条高铁，“东联、西进、南通、北达”的现代化路网越织越密、布局更加合理，形成以南宁为中心的“12310”高铁交通圈，推动形成粤桂黔滇川高铁经济带，有效促进广西经济社会发展。

说起高铁带来的变化，广西壮族自治区河池市东江镇永兴村支部书记韦茂虎还提供了另一条思路：“都说扶贫先扶志。高铁的到来，给村里大伙带来的不仅是生活的改变，更是思想上的深刻变化。”

“村民们更渴望了解外面的世界，渴望通过知识和技术改变命运，走出大山，挣来更幸福、更有奔头的生活。”韦茂虎感慨，“我想，这就是贵南高铁的辐射效应吧。”

“提升西部陆海新通道运输能力，促进国内国际双循环。”

党的二十大报告明确提出，要“加快建设西部陆海新通道”。西部陆海新通道是我国构建区域发展和对外开放新格局作出的重大战略部署。

目前，作为西部陆海新通道中通道重要组成部分的黔桂铁路是连接大西南重要的铁路大动脉，每天图定开行列车62趟，能力几乎饱和。

而近年来西部陆海新通道铁海联运班列却呈现强劲增长态势，从2017年到2022年，西部陆海新通道铁海联运班列运输集装箱货物从3382标箱增至75.6万标箱，增长了223倍，通道运输能力日益紧张。

“贵南高铁开通后，黔桂铁路的大部分客运业务可转移至贵南高铁上。”国铁南宁局相关负责人表示，每减少1对客车，就可以增加1.3对货车的运输能力。目前，黔桂铁路图定开行5对客车，货运潜力巨大，贵南高铁的开通，将有效释放既有黔桂等西部陆海新通道中线通道铁路干线的货运能力，进一步畅通西部陆海新通道运输能力，促进国内国际双循环。

该负责人表示，未来，国铁南宁局按照国家《西部陆海新通道总体规划》和自治区《广西建设西部陆海新通道实施方案》等规划部署，加快推进铁路运输主通道、重要枢纽和物流设施建设，补强点线配套能力，推动新通道逐步实现从“主动脉”到“毛细血管”全面畅通，成为服务构建新发展格局的主要运输大通道。

自开工建设到开通运营，六年光阴，在西南大地上孕育出了这条钢铁巨龙。

在贵南高铁建设过程中，国铁南宁局坚持把客货并举、效益最大放在建设贵南高铁精品工程中统筹谋划、通盘把握、整体推进，利用河池西站动车存车场兼作河池高铁物流基地建设，经多次路地协商，规划用地由300亩扩至557亩，计划分4期建设，建筑面积约27.23万平方米。

按照客货一体化完善站台、雨棚、通道、营业窗口等功能设置及布局，在河池西站增设高铁货运办公楼、仓库及货运站台，在其他沿线各站增设高铁快运用房及设施，打造快递分拨库、大件分拨库、农产品仓储加工库、交易库、冷链库、车站商业、广告等全产业链，全力推动贵南高铁客货同开、期到必成。

“高铁修到我家乡，从此山不再高，海不再远。”

广西西北部，九万大山绵延千里。在山麓之上的环江毛南族自治县，全国约七成毛南族人世代聚居于此。

毛南族以前叫“毛难族”，意思是受苦受难的民族。族人所聚居的九万大山是严重的喀斯特石漠化地区，层层叠叠的大石山将乡屯村落分离在与世隔绝的地方。石山多、土地稀少，当地一直是广西最贫困的地区之一。

环江毛南族自治县川山镇文江村党支部韦保炼说：“就拿通往东山屯和卡露屯的小路来说，路上坡度足足有60至70度，走村入户要爬坡过坎，一边用手扶，一边用脚蹬，最后出现在村民面前都十分狼狈。”

山多路少，出行不便，日子便没有新的盼头。这不仅是毛南族群众的困境，也是贵南高铁沿线黔桂民众的共识。交通不便制约经济发展，“高铁修到我家乡”，更是成为当地百姓多年来萦绕于心的夙愿。

盼啊盼啊，终于，在2017年底，贵南高铁拉开全线建设的帷幕。这条新建高铁北起贵阳，向南至广西南宁，途经云贵高原过渡带及桂西岩溶峰丛洼地、峰林平原区，全线将龙里北、贵定县、都匀东、独山东、荔波、环江、河池西、永安镇、都安、马山县、南宁北、南宁东等车站串珠成线。

通车运营后，南宁至贵阳的通行时间将由目前的5个多小时缩短至2小时左右。高铁赋能下，“天涯”变为“咫尺”，黔桂两省区交通、物流、商贸、产业实现深度融合指日可待。从此，一条北起“多彩贵州”南至“壮美广西”的钢铁长龙，将进一步引领大山深处向沿海通道发展突围，实现经济大步踏前。

“从此山不再高，海不再远。”随着贵南高铁通车，对于未来的生活，韦保炼满眼期待。

在河池市环江毛南族自治县，当地通过提前布局，与相邻的贵州省荔波县深化黔桂喀斯特旅游联盟合作，利用贵南高铁共同推进旅游资源、产品、信息和市场共享。脱贫后的毛南族群众对这条经过家门口的高铁热切期盼，因为便捷的交通将助力他们发展种养业，增收致富。河池市环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局党组书记周纯管对贵南高铁带动旅游产业充满希望：“贵南高铁会带动乡村振兴方方面面的产业发展，进一步提高群众的收入。”

高铁的建设不仅仅是一笔经济账，更是一笔民生账。一条高铁线，带出一条乡村振兴路，让山区腹地百姓通往致富的道路上越走越宽、日子越过越甜。

“值乘开往家乡的高铁，我很自豪。”

“家乡终于通高铁了，能值乘开往家乡的高铁，我很激动，特别是第一次站在河池西站台上。”黄银兰兴奋地说道。

黄银兰是南宁客运段的一名列车员，家住河池市宜州区，2017年得知贵南高铁全线正式开工建设时，她就有了一个梦想：“值乘开往家乡的动车。”

对于火车，黄银兰从小就有一份特殊的感情。儿时每每看到火车，她就在想，什么时候能坐上火车去远方。

2014 年，黄银兰上大学时第一次乘坐柳州开往桂林的动车，她就被列车上干净整洁、温馨舒适的列车环境所吸引。从那时起，更坚定了她成为一名“动姐”的决心。

2017年11月，她通过努力如愿成为一名“动姐”，也是村里第一位在铁路工作的人。

据了解，为做好贵南高铁新线开通前的筹备工作，南宁客运段提前选拔值乘人员，并组织全段动车车间开展业务强化培训及考试，同时开展服务礼仪、作业流程、应急演练等方面的培训，每天安排业务素质过硬的班组值乘满图试运行列车，黄银兰也是其中一员。

在值乘贵南高铁试运行列车时，车上并没有旅客，但她坚持认真对待每一次值乘，在沿线站点按正式运营要求做好各项工作。此外，她不但及时掌握换乘路线等业务知识，还在网上查找沿线旅游景点、特色美食等信息并记下来，以便更好地服务旅客。

“要提前熟悉沿线停靠车站、风土人情、旅游景点等情况， 才能给旅客提供更细致的服务。”黄银兰说。

贵南高铁的开通，是黄银兰最期待的事。未通高铁前，从南宁到河池乘坐普速火车需要 5个多小时，高铁开通后仅需 1个小时，让黄银兰回家的时间大大缩短。父母都没有坐过动车，特别是妈妈，由于晕车，特别怕出远门。黄银兰可以带着妈妈到南宁旅游，品尝南宁美食。

依托贵南高铁，沿线地区也将步入发展快车道，黄银兰家乡主要以养蚕为主，家里有 7 亩地种植桑叶。“高铁开通了，蚕丝的销路也会更广，家乡人民辛勤耕耘的成果，也可以走出大山， 走向全国。”黄银兰说。

(责编：郝帅、吕骞)

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