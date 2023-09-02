人民网北京9月2日电 （记者孙博洋）据全国团体标准信息平信显示，近日，由中国医药保健品进出口商会提出并归口，由中科健康产业集团主导起草的，团体标准T/CCCMHPIE 1.89—2023《云芝提取物（水提）》正式发布。

据介绍，《云芝提取物（水提）》团体标准旨在对云芝提取物生产、贮存、运输过程中的质量管理等具体技术内容作了明确规范。标准于2020年立项，经专家组审核、内部讨论及调整修，并通过第三方单位复核成功获批，这也是云芝提取物（水提）技术首部团体标准，此前国内外还未有云芝提取物（水提）的标准发布。

今年4月发布的《中国标准化发展年度报告（2022年）》中显示，近年来，我国团体标准供给旺盛，企业标准化活跃度持续提升，仅2022年社会团体在全国团体标准信息平台上公布17675项团体标准，企业在企业标准信息公共服务平台上声明公开47万多项标准，反映出企业生产经营能力不断增强，发展信心和发展状况在持续改善。

中科健康产业集团总工程师周亚杰表示，标准作为企业核心竞争力基本要素的特性日益凸显，在构建双循环新发展格局过程中，已成为市场发展战略性创新资源。

“此次团体标准的发布，不仅填补了云芝提取物领域在标准建设上的空白，更能有效推动产业规范、有序发展，作为此次团体标准主要起草单位，我们郑重承诺，将率先严格执行标准。”周亚杰说。

据悉，截至目前，中科健康主持和参与国际标准1项、行业标准1项、国家标准3项、团体标准42项。

(责编：郝帅、吕骞)

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