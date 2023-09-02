中国质量（成都）大会在四川成都举办
2023年09月02日09:37 | 来源：人民网
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人民网北京9月2日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，9月1日，由市场监管总局、四川省人民政府、成都市人民政府主办的以“经济复苏中的质量变革与合作”为主题的中国质量（成都）大会在四川省成都市举办。
据了解，大会期间将举行8个分论坛，研讨内容包括开展质量提升建设一流企业，民营企业质量效益型发展暨2023民营经济标准创新周四川专场活动，深化国际质量合作助力稳定全球供应链，公园城市标准化建设——中国式现代化城市实践探索，完善质量基础设施推动经济稳定复苏，企业首席质量官质量变革创新良好实践，数字化质量管理创新与实践，质量教育发展与展望等。同期还举办了国家级标准计量质量技术机构与四川企业对接会。
据悉，9月1日至3日，大会平行举办“质量之光——中国质量管理与质量创新成果展”。这是中国质量大会首次举办展览活动，展览多维度直观展示中国质量管理与质量创新成果。同时，充分运用信息化、智能化手段，开设永久性的大会网站，做好大会线上直播、云展馆、会务服务和大会宣传等工作，提高大会服务质量和传播效果。
当前，中国质量大会已成为面向世界的质量交流合作平台，我国已分别于2014年、2017年、2019年、2021年在北京、上海、深圳和杭州成功举办了四届。
(责编：郝帅、吕骞)
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