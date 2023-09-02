人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国质量（成都）大会在四川成都举办

2023年09月02日09:37 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月2日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，9月1日，由市场监管总局、四川省人民政府、成都市人民政府主办的以“经济复苏中的质量变革与合作”为主题的中国质量（成都）大会在四川省成都市举办。

据了解，大会期间将举行8个分论坛，研讨内容包括开展质量提升建设一流企业，民营企业质量效益型发展暨2023民营经济标准创新周四川专场活动，深化国际质量合作助力稳定全球供应链，公园城市标准化建设——中国式现代化城市实践探索，完善质量基础设施推动经济稳定复苏，企业首席质量官质量变革创新良好实践，数字化质量管理创新与实践，质量教育发展与展望等。同期还举办了国家级标准计量质量技术机构与四川企业对接会。

据悉，9月1日至3日，大会平行举办“质量之光——中国质量管理与质量创新成果展”。这是中国质量大会首次举办展览活动，展览多维度直观展示中国质量管理与质量创新成果。同时，充分运用信息化、智能化手段，开设永久性的大会网站，做好大会线上直播、云展馆、会务服务和大会宣传等工作，提高大会服务质量和传播效果。

当前，中国质量大会已成为面向世界的质量交流合作平台，我国已分别于2014年、2017年、2019年、2021年在北京、上海、深圳和杭州成功举办了四届。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：9至12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动
　　人民网北京9月2日电 （记者孙红丽）近日，商务部办公厅印发《关于组织开展“家居焕新消费季”活动的通知》（以下简称《通知》），根据“2023消费提振年”总体安排，于2023年9—12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。 根据《通知》，“家居焕新消费季”启动仪式将于9月初举办，同时支持各地组织N场地方站活动。…
新一轮北交所改革揭开帷幕 经营主体迎来三重利好
　　人民网北京9月2日电 （黄盛）证监会在9月1日发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》（以下简称《意见》），围绕高质量建设北京证券交易所（以下简称“北交所”）提出一揽子举措，并将其作为建设中国特色现代资本市场“1+N+X”政策框架的专项安排。 具体来看，《意见》提出了以下工作举措：一是加快高质量上市公司供给，有效改善新增上市公司结构，全面提升上市公司质量，优化发行上市制度安排；二是稳步推进市场改革创新，持续丰富产品体系，改进和完善交易机制，调整优化发行承销制度，加强多层次市场互联互通，扩大投资者队伍；三是全面优化市场发展基础和环境，更好发挥中介机构作用，持续提升监管效能，完善市场风险监测预警和评估处置机制，推进制度型对外开放，发挥好改革试验田作用；四是强化组织保障，加强组织领导，强化全链条监督制衡，做好新闻舆论引导。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部