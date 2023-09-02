黑龙江今年上半年转化重大科技成果278项 经济收益30.41亿元
2023年09月02日09:49 | 来源：中国新闻网
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原标题：黑龙江今年上半年转化重大科技成果278项 经济收益30.41亿元
中新网哈尔滨9月2日电 (记者 姜辉 王妮娜)黑龙江省人民政府新闻办公室1日举行新闻发布会，会上发布了黑龙江省“向高新技术成果产业化要发展”的成果：今年上半年，该省开展112场路演活动，对接项目863个，转化重大科技成果278项，经济收益30.41亿元。
新闻发布会现场。张春雷 摄
当日发布会上，黑龙江省科技厅就之前黑龙江省发布的《创新龙江意见》和《新时代龙江创新发展60条》进行了政策解读。其中明确写到，黑龙江省将支持原始创新，增强源头供给，支持实验室体系建设，将按照“核心+基地+网络”模式，推进建设省实验室，对新获批的国家实验室基地，给予一次性1000万元资助。对该省牵头建设重组后纳入新序列的全国重点实验室，且首次绩效评价优秀的，给予一次性1000万元资助。对该省参与建设省外新获批或重组后纳入新序列的全国重点实验室，且首次绩效评价优秀的，给予参建单位一次性500万元资助。
据黑龙江省科学技术厅厅长陈苏介绍，未来，黑龙江省将支持产业技术研究院建设，鼓励企业参与共建，对企业实际出资额200万元以上的合作项目列入省重点研发计划，给予企业实际出资额最高40%的资助，单项最高800万元。同时，该省实施重大科技成果产业化专项，围绕该省重点产业领域，每年实施一批创新水平高、产业带动性强、具有重大突破性的重大科技成果就地转化项目，单个项目支持额度最高1000万元。该省还支持股权激励促进科技成果转化，对高校院所在省内落地的成果转化项目，每项给予最高1000万元奖励。(完)
(责编：郝帅、杨迪)
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