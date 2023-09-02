原标题：耕耘美丽中国 共创幸福生活 农业银行亮相2023服贸会金融服务专题展

9月2日至6日，2023中国国际服务贸易交易会在北京国家会议中心和首钢园举办。农业银行亮相金融服务专题展，在首钢园九号馆和八号馆分别设立主展区和数字人民币展区，以“耕耘美丽中国 共创幸福生活”为主题，全方位多层次展现服务实体经济、助力乡村振兴、引领金融科技创新等方面的实践和成效，更有“AI绘青绿”互动游戏、贵金属AR体感穿戴、数字金融全景裸眼3D展示、数字人民币应用场景交互体验等趣味互动，“农银惠农云”数字乡村平台发布会、金融嘉年华也将轮番举行，精彩已经就位，诚邀体验莅临。

主展区：执手“青绿” 展区蝶变美丽中国画卷

本次农行服贸会以“耕耘美丽中国 共创幸福生活”为主题，主展区基于实体、“三农”、普惠、跨境、个人金融服务抽象提炼出“金融活水”“乡村画卷”“普惠通道”“跨境桥梁”“个人蓝图”等设计元素，打造形象国际化、体验智能化、成果场景化的展区。

步入九号馆S9T006农业银行主展区，首先映入眼帘的展台两侧由曲线光滑、色泽青绿的展墙打造的金融“活水”，依次展示“赋能实体”“和美乡村”等五大板块，体现农行服务实体、服务“三农”、服务普惠等创新成果。展台中部的方形电子屏柱象征金融“桥梁”，寓意着农行跨境金融服务发挥服务全球、融通跨境的桥梁纽带作用。抬头望去，外圆内方的桁架结构吊顶设计致敬农行行徽，悬浮半空的曲面LED大屏变身画卷，呈现寓意农业的金黄麦穗、水墨描摹的起伏群山，与展墙底部呈现的百姓安居、生活富足的共富蓝图遥相呼应。吊顶灯带投下的光影、展台脚下的灯源带，在地面形成错落有致的金融“通道”。在光影特效的烘托下，展区蝶变为徐徐展开的画卷，既契合了“美丽中国”的独特意境，也彰显了农业银行的品牌内涵。

五大板块：聚焦主业 触摸美丽中国画卷的金融脉络

主展区分为接待区、洽谈区、体验区以及展示区。在展示区，农业银行设置了赋能实体、和美乡村、共享繁荣、开放合作、幸福生活五大展示版块，借助创意视频、特效技术等形式，展示农业银行在服务实体、服务“三农”、普惠金融、跨境金融、个人金融等业务领域的丰富实践和成果成效，引导观众逐步深入触摸美丽中国画卷的金融脉络。

“赋能实体”板块：坚守“服务实体经济主力银行”定位，主动融入和服务构建新发展格局，不断强化对制造业、重大基础设施、科创企业、绿色金融等重点领域金融支持力度，全力支持实体经济企稳向好，持续为经营主体茁壮成长注入资金活水。

“和美乡村”板块：作为金融服务“三农”的国家队、主力军，强化激励约束，全面推进乡村金融场景建设。打通农村金融“最后一公里”、举全行之力护航和美乡村建设、提升数字乡村智慧农业水平，助力绘就宜居宜业和美乡村新画卷。

“共享繁荣”板块：运用大数据对普惠小微企业实施多维度、多场景画像，陆续创新“小微e贷”“助业快e贷”等金融产品，不断提升普惠贷款的通路与渠道。

“开放合作”板块：以全品类跨境金融产品体系满足客户多样化业务需求，以全覆盖跨境服务网络协助客户拓展全球市场，以高质量跨境金融服务国家高水平开放，助力外贸外资企业行稳致远，打造客户体验一流的跨境金融桥梁。

“幸福生活”板块：为个人客户提供更加便捷、智能化和个性化的金融服务体验，产品涵盖欢乐童年、学生时代、职场生涯、品质家庭、养老保证等，确保人生的每个阶段都有“农”情相随，为个人客户的金融生活规划蓝图。

沉浸式体验区：AI换脸、AR体感穿戴、裸眼3D展示 科技互动向未来

在沉浸式体验区，特别设置了“AI绘青绿”互动游戏，观众可以凭借AI换脸技术，进入农业银行与舞蹈诗剧《只此青绿》深度合作衍生的创意视频中，变身云髻高耸的古装舞者，在千里江山的胜景中挥洒水袖翩翩起舞，沉浸式感受国潮之美。

相比AI换脸的趣味，AR体感互动更为炫酷。在“金遇良缘”体感互动游戏中，观众不需要佩戴任何辅助配件，就可以通过手势精准操控大屏，体验佩戴5款贵金属产品，还可以放大缩小产品欣赏设计细节。此外，展厅里还设置了3D裸眼视画展台，幸运抽奖和有奖问答等互动体验项目，多种趣味玩法等待解锁。

数字人民币展区：数币时代 探索未来金融无限可能

数字人民币作为数字经济的重要组成，代表了未来金融发展的新方向。走进八号馆农业银行数字人民币展区，通过大型展板、电子屏幕，深入了解数字人民币相关知识以及应用场景建设成果。

展示区注重情景再现，设置了超大电子屏轮播农行数字人民币宣传海报及视频，展现农行数币发展成果。作为第一批指定运营机构，农业银行深耕G端、B端以及新零售客户，提供交通出行、餐饮住宿、医疗卫生等解决方案，推动数币与百行百业深度融合。另一侧的硬钱包墙，则是将农行的数币硬件钱包按照数币LOGO排列呈现，别有趣味。接待台边的玻璃展柜则通过微缩景观展现了农业银行在数字人民币出行场景的全面应用。

体验区注重场景再现，摆放了咖啡、盲盒以及饮品购买自助机具，观展人员可以体验数字人民币的支付流程。生活中常遭遇手机没电或者没网无法支付的情况，而数字人民币支持无电支付，开通该功能后，关机状态下也可以完成支付。现场还有抽奖活动，参与还有机会获得农行服贸会专属精美礼品或数币体验金，体验金支持现场自助设备消费使用。

此外，服贸会期间，农业银行还将在国家会议中心举办“农银惠农云”数字乡村平台发布会，在首钢园举办“跨境便利化”和“普惠金融”嘉年华活动，展现农业银行的最新成果。

(责编：曹淼、李源)

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