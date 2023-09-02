原标题：深耕浙江，浙商银行交出靓丽答卷

近期，上市银行2023年中报陆续发布，突显经营数据的同时，支持经济社会发展的举措受到关注。分析半年报可见，作为总部在浙江的全国性股份行，稳步推进“深耕浙江”首要战略，持续加大省内融资投放。截至6月末，浙江省内各类融资服务总量已达8812亿元，其中，各项贷款余额5435亿元，同比增长11.2%，为浙江高质量发展提供了有力的金融支持。

值得关注的是，浙商银行在业内提出“善本金融”理念，并从服务民营、普惠小微企业、人才科创企业，以及助力“共富”、推进浙江“山区26县”跨越发展等多维度全面发力，通过举旗金融顾问、构建“浙银善标”评价体系、推动企业家财富升维等系列举措，“举旗”浙江金融实现社会价值视角下的金融范式变革。

把握区位优势，促进信贷投放更精准

据浙商银行半年报显示，浙商银行坚持金融服务实体经济本源，加大零售、小贷和供应链金融信贷投放力度，并持续深耕浙江大本营。2023年上半年，该行发放贷款和垫款日均余额1.61万亿，同比增长13.10%；营收增速同比增长4.7%。中信建投证券分析师表示，浙商银行受益于大本营地区旺盛的信贷需求，营收近年来维持行业领先水平。

招商证券研报也指出，“总部位于经济基础雄厚、体制机制高度市场化、产业聚集优势突出、城镇体系完整的浙江省，浙商银行坚持深耕浙江、辐射全国，具备良好的区位优势和外部环境，市场空间广阔，给予‘强烈推荐’评级。”

浙江是民营经济大省，量大面广的中小微企业在后疫情时代仍面临着不小的生存问题，抵质押物不足、资金供需不匹配等也是科创企业融资过程中的阻碍。浙商银行强化区位优势，积极帮助各类中小微企业纾困解难，创新性推出“数易贷”“人才支持贷”等信用贷产品，针对浙江省内名特优新、最美劳动者、非遗传承人、高层次人才等典型小微客户，提供更高额度、更低利率的纯信用贷款，用定制化的金融服务方案帮助更多小微企业获得融资，同时打造金服宝·小微平台、在杭州设立全行第一家科创专营支行更好地服务科创企业等，不断扩大小微金融服务“空白地带”覆盖面。

数据显示，截至2023年6月末，浙商银行普惠型小微企业贷款余额突破3000亿元，累计投放小微贷款近2万亿元，服务小微企业近60万户。其中，浙江省内普惠型小微贷款余额1246.83亿元，较年初新增102.64亿；浙江省内小微贷款在该行小微贷款中的占比超过40%，在浙江省内投放的普惠小微贷款余额及普惠小微授信户数均位列全国首位。

强化责任担当，服务中心大局更主动

经历了2022年的革故鼎新，在新领导班子带领下，2023年上半年，浙商银行持续提高站位，与浙江省党委政府同频共振。根据半年报分析，该行围绕省委省政府中心工作，制定并实施了系列举措，并取得了阶段性成果。

今年以来，浙商银行通过密集走访调研，精准对标、精准施策，专门制定精准助力浙江三个“一号工程”行动方案，扎实开展“七大专项行动”，实现与浙江省内各地市政府战略合作全覆盖。

面对产业数字化转型发展，浙商银行将产业大脑数智融资模式嵌入到“未来工厂”的数字化转型、生产经营等关键环节，创新“核心企业+”数字供应链金融服务，打造“供应链金融+产业大脑+未来工厂”融合新模式；“供应链金融综合服务应用”被评为浙江省数字化改革“最佳应用”。截至6月末，该行供应链金融服务浙江省内核心企业及其上下游5816家，融资金额突破400亿元，较年初增长55%。

在营商环境的优化过程中，浙商银行以金融顾问为纽带，协同各类金融机构，做深做细“1+N”综合金融服务模式，推进临平综合金融服务示范区建设，向临平综合金融示范区提供“融智、融资、融服务”三大专业服务，提升企业融资便利度和获得感。下一步，该行还将临平金融综合示范区建设推广到省内其他区县。

依托全国性股份制银行牌照优势，浙商银行在22个省（自治区、直辖市）及香港特别行政区设立了300多家网点，对接全国全球各地浙江商会，实施金融顾问服务浙江“千项万亿”、服务浙商“千家万户”工程，打造“金融顾问链接服务全球浙商”标志性成果。比如温州分行全面深化与全球各地温州商会合作，开发异地温商服务数字化系统，极大提升了服务的精准性和有效性，有力支持了温州地瓜经济发展。

值得一提的是，今年以来，浙商银行积极发挥浙江金融“排头兵”作用，组织其他机构为浙江经济发展献计献策。如浙商银行牵头12家机构共同发起的“金玉联盟”，提出了助力三个“一号工程”三大方面的十项举措，以金融服务模式创新之力赋能钱塘江金融港湾建设。

创新发展理念，引领浙江金融更“向善”

在发挥特色优势加强服务大本营的同时，浙商银行更在实现社会价值层面为浙江金融打样，当好公益金融的“擎旗人”、金融向善的“引领者”。

浙商银行党委书记、董事长陆建强提出，要从社会价值向度推进金融供给侧改革，推动金融回归本源、确立服务功能第一性。要从金融向善走向善本金融，引导资本向善、财富向善、科技向善，并从服务理念向善、专业人员向善、服务保障机制向善，形成金融服务中国式现代化的新模式。

举旗金融顾问制度，是浙商银行践行“金融向善”理念的一面旗帜，更是推动金融供给侧改革的浙江探索。目前，已在全国范围设立金融顾问工作室68家，其中在省内由浙商银行牵头设立的就达26家，全面覆盖浙江11个地市；通过安排金融顾问送政策、送服务入企，协调联系各级金融机构加大在制造业、普惠小微企业、科创金融、绿色金融、乡村振兴等薄弱领域的金融服务投入力度，浙商银行牵头带领全省3400多名金融顾问，已累计服务企业超6万家，帮助融资超4700亿元。

进入2023年下半场，浙商银行率先宣布探索“善本金融”，从理念、队伍、对象、机制等四大向度推进创新实践，发布“浙银善标”评价体系，构建善本金融生态。此外，浙商银行还正式推出员工善行计划，探索引领公益金融，并通过发起助力企业家善行计划，以慈善信托为载体搭建慈善公益平台，帮助和服务民营企业家借助金融工具，承担社会责任、实现财富升维。

陆建强表示：“‘深耕浙江’既是我们的机遇，更是我们的责任。”接下来，浙商银行将以更强的责任与担当，为浙江的高质量发展和“两个先行”贡献更大的金融力量。对此，市场分析人士认为，浙商银行深耕本地，将引领浙江金融业走出一条差异化发展道路。

(责编：曹淼、李源)

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