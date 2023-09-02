原标题：数智新交行 共创新未来 交通银行亮相2023年服贸会

2023年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展（以下简称“服贸会金融展”）于9月2日至6日在北京首钢园区举行，交通银行连续四年受邀参加展会。

作为金融行业重要参展单位，交行此次以“数智新交行 共创新未来”为主题，携特色产品和服务亮相大会展厅。通过综合展区、数币展区、数币大道等多个区域，“图文音视+专人讲解+互动体验”等多种形式，向广大观众多维度、系统性地展示百年交行在金融服务实体经济、深度融入城市经济发展、服务民生等方面的各项举措和最新成果。

综合展区位于首钢园9号展馆，以“交行蓝”为主色调，同时搭配银白造型点缀，颇具科技感，呼应了“数智化”这个交行本次参展的“关键词”。综合展区聚焦金融与科技融合发展，全方位呈现出交行依托金融科技赋能，打造业务特色和服务优势等方面亮点。展厅内普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融四大业务特色按照参观动线依次呈现，普惠e贷、云上交行、交银跨境e金融、惠民就医……众多体现数字金融与实体经济和群众生活深度融合的产品及服务，等待观众现场解锁，亲身感受数字技术为金融服务带来的深刻变革和无限可能。此外，本次服贸会上，交行信用卡还设计了泡泡玛特小甜豆主题线下快闪活动，观众可在“熊猫”体验区拍照留念，感受小甜豆IP的软萌治愈。

数币展区位于首钢园8号展馆，交行以“携手惠民生、支付享心安”为主题，联合优质商户打造便民消费场景，为公众提供便捷、安全的数字人民币支付体验。在数字人民币硬件钱包展示墙上，可以看到交行为本届服贸会特意设计的两款兼具功能与颜值的硬件钱包。参展观众可现场体验智能回收变红包活动，参与环保行动，还可在盲盒机、特惠商户参与数字人民币满减活动，体验数币结算的高效便捷。近年来，交行不断拓展创新数字人民币应用场景，将便民、利民、惠民进行到底。目前已支持数字人民币在交通出行、餐饮住宿、购物消费、文化旅游、医疗卫生等领域的融合应用。

展馆外的数币大道是今年服贸会一大亮点，交行特别邀请7家商户，共同携手打造美食、趣玩、健康、影视、休闲等数币消费场景，为观众献上丰富多彩的数币消费体验。

据悉，服贸会期间还将举办2023（第十九届）中国国际金融年度论坛。交通银行是本次论坛的战略合作伙伴，交行相关领导将出席论坛并发表主题演讲。

(责编：曹淼、李源)

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