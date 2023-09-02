人民网北京9月2日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，交通运输部启动防御台风Ⅱ级响应，积极应对今年第9号台风“苏拉”和第11号台风“海葵”。

交通运输部高度重视双台风防御工作，交通运输系统各相关单位认真贯彻落实部署要求，密切关注双台风发展变化，持续加强监测调度，统筹兼顾、动态部署专业救助力量，全力做好防范应对工作。

交通运输部相关负责人表示，交通运输部将继续密切跟踪双台风发展动态，持续加强调度督促，指导有关地方交通运输主管部门、海事管理机构，切实做好“苏拉”“海葵”双台风防御及突发事件应急处置各项工作。

据上述负责人介绍，我国海事部门持续密切跟踪台风，持续密切跟踪台风动态，加强预警预控，深入现场排查，强化交通组织，全力做好防台风各项工作。救捞系统组织相关单位进一步优化救捞力量部署，加强重点海域应急值班值守，妥善安排好值班待命和应急救捞等工作，共调派16搜大功率救助船、10架救助直升机、12支应急救助队应急值守待命。

据了解，广东海事局已于8月31日18时将响应等级提升至Ⅰ级，辖区共有客渡运航线369条，应停147条，已停147条；涉客船舶821艘，应停360艘，已停360艘。广东沿海共有风电施工平台34艘、总人数1822人，所有人员已全部撤离。福建海事局继续保持Ⅱ级响应。播发预警信息1.6万余条；全省192艘客渡船，应停航174艘，已停航174艘；客渡运航线76条，应停73条，已停73条。

此外，广东、福建、广西、海南、浙江等地交通运输部门按照预案要求和属地党委政府部署，及时做好台风防御准备工作。其中，广东省交通运输厅已于8月31日18时将响应等级提升至Ⅰ级。全省港口企业728家，应停止作业430家，已停止作业430家；在建公路水运工程项目501个，应停工191个，已停工191个；深中通道、黄茅海通道项目已全线停工；港珠澳大桥主桥实施临时封桥措施。福建省交通运输厅继续保持Ⅱ级响应。全省公路通行基本正常，沿海港口企业205家，应停止作业67家，已停止作业67家；在建公路水运工程项目734个，应停工315个，已停工315个。

(责编：郝帅、吕骞)

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