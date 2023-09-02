2023年9月2日，广西桂平

国家水网骨干工程大藤峡水利枢纽全部机组投产发电

主体工程完工

它是国家172项节水供水重大水利工程的标志性工程

也是珠江流域防洪控制性工程和水资源配置骨干工程

工程总投资357.36亿元 总工期9年

总库容34.79亿立方米，防洪库容15亿立方米

工程建成后，综合效益显著

防洪：与流域水库群联合调度，发挥流域防洪关键性“王牌”作用

航运：将黔江通航由300吨级提高至3000吨级，打通珠江黄金水道关键节点

发电：总装机容量160万千瓦、设计年发电量60.55亿度，成为广西电网主力电站

水资源配置：将流域应急补水响应时间由10天缩短至3天，有力保障粤港澳大湾区供水安全

灌溉：可解决广西中部120万亩耕地、138万人干旱缺水问题

记者：刘诗平、汪奇文、曹祎铭

编辑：苗夏阳

设计：苗夏阳

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(责编：宋心蕊、赵欣悦)

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