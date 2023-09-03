2023年服贸会体育服务专题主论坛在北京举办
新华社北京9月2日电（记者李春宇、焦子琦）国际体育服务贸易发展大会暨服贸会体育服务专题主论坛2日在北京首钢园区举办，与会嘉宾围绕体育服务专题设置、中国体育产业发展、国际体育资源对接等话题进行了交流研讨。
“体育产业在满足人民群众对高品质生活的新期待、推动全民健身与全民健康深度融合、助力构建新发展格局等方面发挥着重要作用。”国家体育总局副局长李颖川指出，今年服贸会体育服务专题以“精彩体育，相约北京”为主题，对于推动冬奥遗产利用，助力北京国际消费中心城市建设具有重要意义。
2023年下半年，国际滑联速度滑冰世界杯、短道速滑世界杯、世界花样滑冰大奖赛总决赛等多项国际体育赛事将在冬奥场馆举办，持续带动体育消费和冰雪产业发展。北京市人大常委会副主任张建东说，坚信北京这座“双奥之城”所承载的丰富物质、人才和文化遗产，能够成为推进体育强国建设、实现健康中国战略的重要动力和坚实基础。
本届服贸会体育服务专题展区设置在首钢园区6号馆和7号馆，线下展区面积达13200平方米，涵盖体育消费、智慧体育、全民健身等领域，旨在促进体育服务贸易对接合作、搭建国际体育产业沟通桥梁。
北京市体育局局长赵文介绍，服贸会体育服务专题充分展现体育消费新亮点、体育产业新活力和体育服务新动能，露营、桨板、卡丁车等新兴体育项目体验区，向世界全方位、多角度推介中国体育服务，推动国际体育服务贸易发展。
在主论坛现场，荷兰驻华大使馆卫生、福利和体育参赞史明康介绍了荷兰体育设施建设、运动项目推广等方面的经验，并期待与中国在足球、滑冰等领域加强合作。他认为，体育的发展应当是可持续的，让人们在参与体育运动的过程中感受到快乐是各国共同的目标。
英国是今年服贸会的主宾国，组建了参展以来最大规模展团。英国驻华贸易副使节施睿耀说，中国体育人口越来越多，北京、上海、深圳、成都等大城市的体育基础设施完善，贵州“村超”“村BA”也是现象级的，期待未来中英两国拥有更多的交流与合作。
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