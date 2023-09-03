新华社北京9月2日电 题：精准、精细、可定制——业内人士热议气象服务助力经济社会发展

新华社记者王乃水、朱舜、倪元锦

作为2023年中国国际服务贸易交易会系列高峰论坛之一，第二届国际气象经济高峰论坛2日下午在北京国家会议中心举行。与会嘉宾认为，在全球气温屡破纪录、极端天气事件频发的背景下，精准、精细、可定制日渐成为气象服务新趋势，气象服务助力经济社会发展大有可为。

中国气象局局长陈振林在论坛上表示，气候变化已是全人类迫在眉睫的威胁，发展新能源成为应对全球资源危机与气候变化问题的必由之路。当前，我国新能源发展面临新任务新要求，这为气象部门助力能源产业发展提供前所未有的机遇，为气象赋能经济社会高质量发展提供广阔舞台。

世界气象组织秘书长塔拉斯在视频致辞中表示，中国在过去30年里一直在投资和发展气象部门，拥有了现代化的卫星、观测系统以及丰富的高性能计算资源，并已成为气象领域的领导者之一。“我们很高兴地看到，中国愿意与其他国家分享经验。”

本届高峰论坛发布了多项重要成果。其中，国家气候中心发布了《“一带一路”气候报告：2023》，以期为“一带一路”沿线国家提升应对气候变化能力提供参考。

记者了解到，今年服贸会期间，第三届全球气象服务与装备展亮相国家会议中心一期综合馆，集中展示相关行业企业最新气象科技成果以及气象融入经济社会发展的应用和技术进展。

连续三年参加服贸会的中科星图维天信科技股份有限公司，在本届展会上展示了一系列气象服务产品。公司副总裁、研究院常务副院长张凯说，气象服务和人类的生产生活息息相关，农业生产、交通运输、航空航天等各行各业都需要更可靠的气象服务保障，精准、精细、可定制越来越成为气象服务发展的新趋势。

总部位于芬兰的维萨拉是一家气象、环境和工业测量领域的设备生产商，企业成立于1936年，1994年进入中国市场。维萨拉（北京）测量技术有限公司气象行业销售经理杨嵩接受记者采访时表示，现代社会对气象服务的要求越来越高，准确、实时、可靠、不间断的气象数据成为很多企业做决策的重要基础。

第二届国际气象经济高峰论坛由世界气象组织主办，全球能源互联网发展合作组织、中国绿色碳汇基金会协办，中国气象服务协会承办，吸引200多位政府官员、专家学者、国际机构和企业家代表等参会。

(责编：卫嘉、白宇)

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