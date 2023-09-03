本报南宁9月2日电 （记者邓建胜、张云河）贵阳至南宁高速铁路南宁至荔波段8月31日正式开通运营，贵南高铁实现全线开通运营。至此，广西河池市结束不通高铁历史，广西14个设区市全面实现“市市通高铁动车”，西南民族地区新增一条交通大动脉。

首发列车从南宁东站驶出，途经都安、河池西、环江、荔波、都匀东、贵阳，行驶3小时2分钟后到达贵阳北。

贵南高铁是“八纵八横”高速铁路网包头（银川）至海口通道的重要组成部分，也是广西、贵州间首条设计时速350公里的高速铁路。其中贵南高铁贵荔段已于今年8月8日开通运营，此次开通的贵南高铁南荔段全长307公里。

毛南族动车组司机韦宝贤说：“家乡终于通高铁了，能值乘首趟高铁，我很激动。”贵南高铁沿线分布毛南族、瑶族、布依族、水族等30多个少数民族聚居区。高铁开通运营，有助于推动乡村振兴，推动边疆民族地区高质量发展。据统计，项目累计优先安排当地群众在家门口的高铁工地就业超过2.97万人次，支付工资超过2.7亿元；修建施工便道169公里，连通沿线乡镇36处。

贵南高铁开通运营后，将有效提升西部陆海新通道中线通道铁路干线的货运能力，帮助沿线各节点城市更好融入西部陆海新通道物流运输体系，促进国内国际双循环。

《 人民日报 》（ 2023年09月03日 03 版）

(责编：卫嘉、陈键)

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