广西设区市均已通高铁动车
2023年09月03日05:50 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报南宁9月2日电 （记者邓建胜、张云河）贵阳至南宁高速铁路南宁至荔波段8月31日正式开通运营，贵南高铁实现全线开通运营。至此，广西河池市结束不通高铁历史，广西14个设区市全面实现“市市通高铁动车”，西南民族地区新增一条交通大动脉。
首发列车从南宁东站驶出，途经都安、河池西、环江、荔波、都匀东、贵阳，行驶3小时2分钟后到达贵阳北。
贵南高铁是“八纵八横”高速铁路网包头（银川）至海口通道的重要组成部分，也是广西、贵州间首条设计时速350公里的高速铁路。其中贵南高铁贵荔段已于今年8月8日开通运营，此次开通的贵南高铁南荔段全长307公里。
毛南族动车组司机韦宝贤说：“家乡终于通高铁了，能值乘首趟高铁，我很激动。”贵南高铁沿线分布毛南族、瑶族、布依族、水族等30多个少数民族聚居区。高铁开通运营，有助于推动乡村振兴，推动边疆民族地区高质量发展。据统计，项目累计优先安排当地群众在家门口的高铁工地就业超过2.97万人次，支付工资超过2.7亿元；修建施工便道169公里，连通沿线乡镇36处。
贵南高铁开通运营后，将有效提升西部陆海新通道中线通道铁路干线的货运能力，帮助沿线各节点城市更好融入西部陆海新通道物流运输体系，促进国内国际双循环。
《 人民日报 》（ 2023年09月03日 03 版）
(责编：卫嘉、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部：9至12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动
- 人民网北京9月2日电 （记者孙红丽）近日，商务部办公厅印发《关于组织开展“家居焕新消费季”活动的通知》（以下简称《通知》），根据“2023消费提振年”总体安排，于2023年9—12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。 根据《通知》，“家居焕新消费季”启动仪式将于9月初举办，同时支持各地组织N场地方站活动。…
- 新一轮北交所改革揭开帷幕 经营主体迎来三重利好
- 人民网北京9月2日电 （黄盛）证监会在9月1日发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》（以下简称《意见》），围绕高质量建设北京证券交易所（以下简称“北交所”）提出一揽子举措，并将其作为建设中国特色现代资本市场“1+N+X”政策框架的专项安排。 具体来看，《意见》提出了以下工作举措：一是加快高质量上市公司供给，有效改善新增上市公司结构，全面提升上市公司质量，优化发行上市制度安排；二是稳步推进市场改革创新，持续丰富产品体系，改进和完善交易机制，调整优化发行承销制度，加强多层次市场互联互通，扩大投资者队伍；三是全面优化市场发展基础和环境，更好发挥中介机构作用，持续提升监管效能，完善市场风险监测预警和评估处置机制，推进制度型对外开放，发挥好改革试验田作用；四是强化组织保障，加强组织领导，强化全链条监督制衡，做好新闻舆论引导。…
- 评论
- 关注