（青春之声）
以青春力量勇攀科技高峰
今年7月，习近平总书记在江苏考察时，看到企业研发人员都是年轻人，十分欣慰。总书记说，国家现代化建设为年轻人提供了广阔舞台，大家正当其时，要把握历史机遇，大显身手，勇攀科技高峰，将来你们一定会为自己对民族复兴所作的贡献而自豪。
在前不久揭晓的第五届“科学探索奖”获奖名单里，48位青年科学家榜上有名。他们的科研经历，展现了立志高远、脚踏实地、勇于创新、攻坚克难等优秀品质之于科研的重要作用，也生动地诠释着何为“创新的制高点在科技，科技创新的希望在青年”。
国家所需，青年所向。科技创新的征程中，年轻人应该向哪里冲锋？破解锂硫电池应用关键瓶颈的北京理工大学教授黄佳琦说，“国家新能源产业的发展需求，让我有信心克服前进路上的千难万险”；不断突破医学影像分辨率极限的浙江大学教授吴丹说，“我的成长，和中国磁共振成像产业的成长同频共振”……事实证明，聚焦国家发展战略和人民美好生活需要，把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗，青春才会闪光。
工贵其久，业贵其专。在攀登科技高峰的道路上，脚踏实地，一步一步往前走，甘坐“冷板凳”，是必备的品质。为了捕获自由电子激光，中国科学院上海光学精密机械研究所研究员王文涛历经了多年尝试。最后一次相关实验，连续奋战10多个小时后，王文涛提议，再坚持半小时。正是在这多坚持的半小时里，王文涛和团队终于看到了孜孜以求的光亮。科研事业尤其需要十年磨一剑的韧劲，只有以“一辈子办成一件事”的执着，攻关高精尖技术，一点一滴拼、踏踏实实干，才能行稳致远、成就梦想。
拥有一大批创新型青年人才，是国家创新活力之所在，也是科技发展希望之所在。近年来，越来越好的科技创新氛围，为青年科技人才竞相涌现提供了更加广阔的空间。前不久，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》，提出支持青年科技人才在国家重大科技任务中“挑大梁”“当主角”。国家重大科技任务、关键核心技术攻关和应急科技攻关大胆使用青年科技人才，鼓励青年科技人才跨学科、跨领域组建团队承担颠覆性技术创新任务。这也将激励更多青年科技人才担当作为、潜心研究，在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴进程中奉献青春和智慧。
青春从来系家国，时代总是把历史责任赋予青年。面向世界科技前沿和国家重大需求，广大青年要牢记总书记嘱托，增强历史责任感和使命感，激发强国有我的青春激情，不断向更广更深的科学技术探索，把握历史机遇，发挥聪明才智，不负时代、不负韶华，以青春力量勇攀科技高峰。
《 人民日报 》（ 2023年09月03日 05 版）
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