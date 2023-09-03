人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

为世界经济发展注入强大动力

2023年09月03日08:31 | 来源：科技日报
小字号

原标题：为世界经济发展注入强大动力

9月2日，以“开放引领发展 合作共赢未来”为主题的2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）拉开帷幕。国家主席习近平向服贸会全球服务贸易峰会发表视频致辞指出，全球服务贸易和服务业合作深入发展，数字化、智能化、绿色化进程不断加快，新技术、新业态、新模式层出不穷，为推动经济全球化、恢复全球经济活力、增强世界经济发展韧性注入了强大动力。

服务贸易是国际贸易的重要组成部分，服务业是国际经贸合作的重要领域。服贸会自2012年创办以来，特别是2020年提质升级后，影响力和关注度不断扩大，专业化、国际化程度明显提升，为全球金融、健康、教育、交通、建筑、通信、文化、法律等领域搭建起沟通交流的桥梁和纽带，是中国扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台，也是世界各国企业洽谈服务贸易、推动合作的广阔舞台。

在服务业创新发展的轨道上，大数据、云计算、物联网、人工智能等数字技术发挥了重要作用。数字化不仅助力传统产业转型升级，还催生一系列新业态新模式，为服务业创新发展提供了强大支撑。当前，百年变局加速演进，世界经济复苏动力不足，数字经济更成为实现经济复苏、推动可持续发展的关键之举，成为有效推动经济高质量发展的新动能和新引擎。要加快培育服务贸易数字化新动能，推动数据基础制度先行先试改革，促进数字贸易改革创新发展。

今年正值中国改革开放45周年。中国将坚持推进高水平对外开放，以高质量发展全面推进中国式现代化，为各国开放合作提供新机遇。正如习近平主席强调的，中国愿同各国各方一道，以服务开放推动包容发展，以服务合作促进联动融通，以服务创新培育发展动能，以服务共享创造美好未来，携手推动世界经济走上持续复苏轨道。我们将打造更加开放包容的发展环境，拉紧互利共赢的合作纽带，强化创新驱动的发展路径，共享中国式现代化建设成果。

志合者，不以山海为远。中国服务业基础正不断夯实、服务领域对外开放正持续深化，数字化、绿色化正“双轮驱动”服务贸易创新发展，加速构建服务贸易持续开放的大市场。让我们凝聚发展共识，分享全球服务贸易发展的历史机遇，为开创世界更加美好繁荣的未来共同努力。

(责编：乔业琼、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：9至12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动
　　人民网北京9月2日电 （记者孙红丽）近日，商务部办公厅印发《关于组织开展“家居焕新消费季”活动的通知》（以下简称《通知》），根据“2023消费提振年”总体安排，于2023年9—12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。 根据《通知》，“家居焕新消费季”启动仪式将于9月初举办，同时支持各地组织N场地方站活动。…
新一轮北交所改革揭开帷幕 经营主体迎来三重利好
　　人民网北京9月2日电 （黄盛）证监会在9月1日发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》（以下简称《意见》），围绕高质量建设北京证券交易所（以下简称“北交所”）提出一揽子举措，并将其作为建设中国特色现代资本市场“1+N+X”政策框架的专项安排。 具体来看，《意见》提出了以下工作举措：一是加快高质量上市公司供给，有效改善新增上市公司结构，全面提升上市公司质量，优化发行上市制度安排；二是稳步推进市场改革创新，持续丰富产品体系，改进和完善交易机制，调整优化发行承销制度，加强多层次市场互联互通，扩大投资者队伍；三是全面优化市场发展基础和环境，更好发挥中介机构作用，持续提升监管效能，完善市场风险监测预警和评估处置机制，推进制度型对外开放，发挥好改革试验田作用；四是强化组织保障，加强组织领导，强化全链条监督制衡，做好新闻舆论引导。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部