原标题：为世界经济发展注入强大动力

9月2日，以“开放引领发展 合作共赢未来”为主题的2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）拉开帷幕。国家主席习近平向服贸会全球服务贸易峰会发表视频致辞指出，全球服务贸易和服务业合作深入发展，数字化、智能化、绿色化进程不断加快，新技术、新业态、新模式层出不穷，为推动经济全球化、恢复全球经济活力、增强世界经济发展韧性注入了强大动力。

服务贸易是国际贸易的重要组成部分，服务业是国际经贸合作的重要领域。服贸会自2012年创办以来，特别是2020年提质升级后，影响力和关注度不断扩大，专业化、国际化程度明显提升，为全球金融、健康、教育、交通、建筑、通信、文化、法律等领域搭建起沟通交流的桥梁和纽带，是中国扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台，也是世界各国企业洽谈服务贸易、推动合作的广阔舞台。

在服务业创新发展的轨道上，大数据、云计算、物联网、人工智能等数字技术发挥了重要作用。数字化不仅助力传统产业转型升级，还催生一系列新业态新模式，为服务业创新发展提供了强大支撑。当前，百年变局加速演进，世界经济复苏动力不足，数字经济更成为实现经济复苏、推动可持续发展的关键之举，成为有效推动经济高质量发展的新动能和新引擎。要加快培育服务贸易数字化新动能，推动数据基础制度先行先试改革，促进数字贸易改革创新发展。

今年正值中国改革开放45周年。中国将坚持推进高水平对外开放，以高质量发展全面推进中国式现代化，为各国开放合作提供新机遇。正如习近平主席强调的，中国愿同各国各方一道，以服务开放推动包容发展，以服务合作促进联动融通，以服务创新培育发展动能，以服务共享创造美好未来，携手推动世界经济走上持续复苏轨道。我们将打造更加开放包容的发展环境，拉紧互利共赢的合作纽带，强化创新驱动的发展路径，共享中国式现代化建设成果。

志合者，不以山海为远。中国服务业基础正不断夯实、服务领域对外开放正持续深化，数字化、绿色化正“双轮驱动”服务贸易创新发展，加速构建服务贸易持续开放的大市场。让我们凝聚发展共识，分享全球服务贸易发展的历史机遇，为开创世界更加美好繁荣的未来共同努力。

(责编：乔业琼、陈键)

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