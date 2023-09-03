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感受节能降碳的科技底色

——服贸会环境服务专题展扫描

付锐涵
2023年09月03日08:32 | 来源：科技日报
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原标题：感受节能降碳的科技底色

生活垃圾发电、竹子变身管道、废玻璃成为环保新材料……9月2日，2023年中国国际服务贸易交易会如期拉开帷幕，在国家体育馆和首钢园区举办的环境服务专题展，设置了低碳能源、气候与碳经济、碳中和与绿色技术、循环经济、未来科技出行等展区，全面展示环境服务领域的最新成果和技术应用，众多新产品、新方案齐亮相，“绿色”元素引人注目。

“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”中国铁建股份有限公司展出的竹缠绕复合管道，“长相”跟普通管道没啥两样，其实深得郑板桥名诗的神韵。

“竹缠绕复合管由竹子经深加工制成，采用缠绕工艺，具有低碳绿色、抗形变能力高等特点。”中铁十八局集团环保科技工程有限公司销售负责人韩璐说，竹缠绕复合管的使用寿命可达50年，综合造价低、施工效率高，在国内多个城市的管道建设中都有应用。

“这里展示的是上海销售平霄路综合能源服务站，是中国石油在上海地区的首座油氢合建站。”中国石油天然气集团有限公司展区讲解员金雨婷说，围绕我国“双碳”目标的实现，中国石油积极布局绿色低碳转型发展，加快推进分布式光伏发电、充换电、氢能等新能源业务，为百姓提供更绿色、更安全的动力源。

展区里，一块沙盘吸引了不少人的目光。“这是北京市朝阳循环经济产业园。”北京朝阳环境集团董事长皮猛介绍，园区包含生活垃圾焚烧厂、餐厨垃圾处理厂、建筑垃圾处理厂、厨余垃圾处理厂等，日处理各类废弃物能力超过1万吨，园区综合碳排放接近于零。

“园区解决的是多来源、多种类、大规模城市废弃物的协同处理问题。”皮猛说，生活垃圾通过焚烧转换成绿色电能，每年能够贡献约5亿度绿电，解决约近百万人口的生活用电。餐厨垃圾经过资源化处置，可以制成再生能源生物柴油。

中国光大环境（集团）有限公司展区的屏幕上，展示着常州的一座垃圾焚烧发电厂。

“这是国内首座无围墙、全开放、超低排放的‘邻利型’垃圾发电厂。”该展会工作人员介绍，厂区实时监测烟气排放，实现中水全回收，周边建有图书馆、公园，成为服务周边居民的“城市客厅”。

江苏晶瑞特环保新材料有限公司的展台上，陈列着形态各样的玻璃轻石。

该公司江阴分公司总经理张世杰介绍，废玻璃是固废垃圾中很难被降解的材料。通过破碎、研磨、添加助剂、高温焙烧等方式处理后，废玻璃可以转化为多孔、轻质、强度高、无毒无害的玻璃轻石，应用于海绵城市建设、水环境生态治理、园林绿化和农业水利等众多领域。

“废玻璃再生资源化技术是国内首创。”张世杰说，玻璃轻石同时具备“渗、滞、蓄、净、用、排”等优良特性。公司在2012年正式立项启动产品研发，2013年首条生产线试产成功，2014年起应用于土壤修复、雨水收集、中水回用等领域，获得广泛好评。

皮猛说：“我们在焚烧发电领域不断探索节能降耗的技术方案，围绕餐厨垃圾处置过程中的异味防控和渗沥液处理，获得了很多发明专利。”

各种新产品、新材料、新方案让穿行于展会的观众流连忘返。这些成果折射出中国推动绿色发展的坚定步伐，亮出了低碳转型背后的科技底色。

（科技日报北京9月2日电）

(责编：乔业琼、陈键)
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