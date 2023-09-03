人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

金融业深入数字化蓝海

——“2023中国金融科技论坛”侧记

孙 瑜
2023年09月03日08:32 | 来源：科技日报
小字号

原标题：金融业深入数字化蓝海

“以前，办点银行业务都得排队，现在坐在家里，手机上动动手指就办完了，真是方便。”中国金融学会副会长、国家开发银行原行长欧阳卫民在9月2日召开的中国国际服务贸易交易会“2023中国金融科技论坛”上感慨道。

这种便利性，是近年来金融科技赋能金融业数字化转型发展的成果。

中国银行业协会党委书记、专职副会长邢炜指出，近年来，商业银行着重加强数字化转型建设，数字化转型资源投入持续加大。在金融科技投入方面，2022年6家大型商业银行金融科技投入合计1165.49亿元，同比增长8.4%。在科技人才引进方面，2022年科技从业人员超过1万人的有5家银行，科技人员增长率超过10%的有11家银行。

“大型商业银行的数字化转型重点已向智能化转变。”邢炜同时认为，中小银行数字化转型能力建设取得长足进步，在金融科技赋能下，中小银行业务经营和风险防控的智能化水平不断提升。

数字化转型中，AI大模型、大数据、区块链成为金融业从业人员口中的热词。

“当前，AI大模型是技术发展热点，工行构建了百亿级基础大模型，实现了在多个场景的落地应用。”中国工商银行首席技术官吕仲涛举例说，工行在金融市场领域利用大模型辅助生成投资研究报告，较交易员人工研判方式更广更快更优；在网点服务中，通过大模型和文档搜索引擎相结合，可以快速准确解答员工关于制度要求、业务规则等方面的疑问。

吕仲涛透露，工行目前正与头部科技公司合作，探索千亿级人工智能大模型在金融行业的创新应用实践。

数字技术还为普惠金融发展开拓了新思路。例如，卫星遥感技术就和农村普惠信贷撞出了新火花。吕仲涛介绍，工行通过构建卫星遥感影像智能分析系统，动态跟踪农作物、林木等生长情况，完善信用评价模型和风险监控机制，助力涉农贷款风险管控提效，赋能农村普惠信贷。

“数字化转型是商业银行创新发展的必经之路。”中国银行首席信息官孟茜说，数字化技术的发展让商业银行有机会实现业务创新，建立差异化优势，在行业竞争中取得先机。

她介绍，近年来，中国银行组建了数字化转型的攻坚力量，陆续启动一批战略性工程，加快数字化人才队伍建设，用科技赋能业务发展。“未来，中国银行将加快自身数字化转型，提供更新更快更好的金融服务。”

2022年，《金融科技发展规划（2022—2025年）》和《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》先后出台，规划了银行业数字化转型蓝图。

论坛现场，不少专家为金融科技未来发展、金融业数字化转型建言献策。

“银行数字化转型要以服务实体经济作为出发点和落脚点。”中国建设银行原党委书记、董事长王洪章认为，在解决中小企业融资难融资贵的问题上，银行可通过数字化转型来提高项目效率、降低企业融资成本。

中国人民银行原副行长李东荣建议，强化数字技术创新应用，打造数字智能监管体系。

“金融科技创新可以‘百花齐放’，但并非没有边界和约束，应坚守法律法规的底线和监管政策的红线，警惕金融科技创新的泡沫。”吕仲涛提醒，在新技术应用创新中，要格外注意风险防范。

邢炜表示，银行在尝试技术创新的同时，要深入研判新技术的适用性和安全性，充分评估新技术和业务融合的潜在风险；要保障客户数据的安全和隐私，避免损失和信任危机的发生。

邢炜还提出，要注重培养金融、科技、数据复合型人才。“提升银行数字化水平和业务经营能力，要高度重视加强金融科技专业人才队伍建设，提高金融科技人才薪酬待遇，给金融科技人才的成长创造更多公平的机会。”

(责编：乔业琼、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：9至12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动
　　人民网北京9月2日电 （记者孙红丽）近日，商务部办公厅印发《关于组织开展“家居焕新消费季”活动的通知》（以下简称《通知》），根据“2023消费提振年”总体安排，于2023年9—12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。 根据《通知》，“家居焕新消费季”启动仪式将于9月初举办，同时支持各地组织N场地方站活动。…
新一轮北交所改革揭开帷幕 经营主体迎来三重利好
　　人民网北京9月2日电 （黄盛）证监会在9月1日发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》（以下简称《意见》），围绕高质量建设北京证券交易所（以下简称“北交所”）提出一揽子举措，并将其作为建设中国特色现代资本市场“1+N+X”政策框架的专项安排。 具体来看，《意见》提出了以下工作举措：一是加快高质量上市公司供给，有效改善新增上市公司结构，全面提升上市公司质量，优化发行上市制度安排；二是稳步推进市场改革创新，持续丰富产品体系，改进和完善交易机制，调整优化发行承销制度，加强多层次市场互联互通，扩大投资者队伍；三是全面优化市场发展基础和环境，更好发挥中介机构作用，持续提升监管效能，完善市场风险监测预警和评估处置机制，推进制度型对外开放，发挥好改革试验田作用；四是强化组织保障，加强组织领导，强化全链条监督制衡，做好新闻舆论引导。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部