孙 瑜

原标题：金融业深入数字化蓝海

“以前，办点银行业务都得排队，现在坐在家里，手机上动动手指就办完了，真是方便。”中国金融学会副会长、国家开发银行原行长欧阳卫民在9月2日召开的中国国际服务贸易交易会“2023中国金融科技论坛”上感慨道。

这种便利性，是近年来金融科技赋能金融业数字化转型发展的成果。

中国银行业协会党委书记、专职副会长邢炜指出，近年来，商业银行着重加强数字化转型建设，数字化转型资源投入持续加大。在金融科技投入方面，2022年6家大型商业银行金融科技投入合计1165.49亿元，同比增长8.4%。在科技人才引进方面，2022年科技从业人员超过1万人的有5家银行，科技人员增长率超过10%的有11家银行。

“大型商业银行的数字化转型重点已向智能化转变。”邢炜同时认为，中小银行数字化转型能力建设取得长足进步，在金融科技赋能下，中小银行业务经营和风险防控的智能化水平不断提升。

数字化转型中，AI大模型、大数据、区块链成为金融业从业人员口中的热词。

“当前，AI大模型是技术发展热点，工行构建了百亿级基础大模型，实现了在多个场景的落地应用。”中国工商银行首席技术官吕仲涛举例说，工行在金融市场领域利用大模型辅助生成投资研究报告，较交易员人工研判方式更广更快更优；在网点服务中，通过大模型和文档搜索引擎相结合，可以快速准确解答员工关于制度要求、业务规则等方面的疑问。

吕仲涛透露，工行目前正与头部科技公司合作，探索千亿级人工智能大模型在金融行业的创新应用实践。

数字技术还为普惠金融发展开拓了新思路。例如，卫星遥感技术就和农村普惠信贷撞出了新火花。吕仲涛介绍，工行通过构建卫星遥感影像智能分析系统，动态跟踪农作物、林木等生长情况，完善信用评价模型和风险监控机制，助力涉农贷款风险管控提效，赋能农村普惠信贷。

“数字化转型是商业银行创新发展的必经之路。”中国银行首席信息官孟茜说，数字化技术的发展让商业银行有机会实现业务创新，建立差异化优势，在行业竞争中取得先机。

她介绍，近年来，中国银行组建了数字化转型的攻坚力量，陆续启动一批战略性工程，加快数字化人才队伍建设，用科技赋能业务发展。“未来，中国银行将加快自身数字化转型，提供更新更快更好的金融服务。”

2022年，《金融科技发展规划（2022—2025年）》和《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》先后出台，规划了银行业数字化转型蓝图。

论坛现场，不少专家为金融科技未来发展、金融业数字化转型建言献策。

“银行数字化转型要以服务实体经济作为出发点和落脚点。”中国建设银行原党委书记、董事长王洪章认为，在解决中小企业融资难融资贵的问题上，银行可通过数字化转型来提高项目效率、降低企业融资成本。

中国人民银行原副行长李东荣建议，强化数字技术创新应用，打造数字智能监管体系。

“金融科技创新可以‘百花齐放’，但并非没有边界和约束，应坚守法律法规的底线和监管政策的红线，警惕金融科技创新的泡沫。”吕仲涛提醒，在新技术应用创新中，要格外注意风险防范。

邢炜表示，银行在尝试技术创新的同时，要深入研判新技术的适用性和安全性，充分评估新技术和业务融合的潜在风险；要保障客户数据的安全和隐私，避免损失和信任危机的发生。

邢炜还提出，要注重培养金融、科技、数据复合型人才。“提升银行数字化水平和业务经营能力，要高度重视加强金融科技专业人才队伍建设，提高金融科技人才薪酬待遇，给金融科技人才的成长创造更多公平的机会。”

(责编：乔业琼、陈键)

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