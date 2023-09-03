华 凌

原标题：科技满满 创意满满

“在近日海河‘23·7’流域性特大洪水中，FWH-1500无人直升机，累计完成17架次救援物资空投任务，总航程853公里，投送物资837.5公斤，有效解决了应急物资补给紧缺问题。”9月2日，在2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）首钢园专题展区，中关村房山园的航景创新展台工作人员指着一架通体红色的直升机介绍道。人群中一位来自白俄罗斯的参展商听后，直竖大拇指。

在9月2日至6日服贸会期间，拥有百年历史的首钢园将精彩呈现9大专题展，展览聚焦电信、计算机和信息服务，金融服务，文旅服务，教育服务等专题。一处处焕然新生的工业遗址，一座座熠熠生辉的灵动展台，科技满满、创意满满。

前沿科技精彩亮相，创新助力经济腾飞

在专精特新展区，前沿技术展品精彩亮相，涵盖新材料、软件系统、元宇宙与AI、航空航天、数字通信等领域。

“这是我们自主研发的齐鲁1号（QL-1）卫星模型。其轨道高度为500公里，搭载我国首台Ku谱段的SAR载荷，对地观测分辨率高达0.5米。由于波长很短，该卫星对地物的细节分辨能力很强，对金属物的探测、船只细节的识别能力尤为突出。目前，我们运营的遥感卫星共7颗，国内外合作卫星超过50颗，实现了高价值数据的自主权。”国家级专精特新“小巨人”企业、中科星睿展台负责人介绍。

作为专精特新示范企业，麒麟软件此次携有“国之重器”美誉之称的银河麒麟操作系统亮相，与星光麒麟万物智联操作系统、蒙古文操作系统预览版等前沿科技产品，一同展示了中国操作系统自主创新的硬实力。

北京叠加态技术有限公司展台展示了由Y-warm材料制成的防寒成衣。“我们连续4年参加服贸会。技术创新是我们的优势，市场营销是团队的短板，而服贸会平台补齐了这一短板。自2020年在服贸会平台首发，我们3年来‘从0到1’、从小到大，与全球31个国家和地区、超过150家企业建立合作关系。”该公司首席科学家钟飞鹏表示。

通过大屏幕光影结合的方式，云庐科技展台展示了自主研发的计算机辅助工程领域大模型（CAEGPT）的亮点。据介绍，该大模型是基于计算机辅助工程（CAE）仿真产品“云朏”构建，其能够根据用户提出的需求，智能生成完整、独立的CAE功能模块代码。当用户提出代码需求后，大模型首先将问题描述成文本进行解析，获取关键词，然后，根据需求快速生成一个相对独立且完整的CAE代码，大大降低开发难度和使用门槛。

数字化成关键词，技术应用场景花式“上新”

“目前，我们正在全国逐步稳妥地推进数字人民币的试点。”中国银行展台的工作人员表示。

数字人民币是国家新型的金融基础设施。在金融专题展中，继2022年成功发布服贸会主题数字人民币硬钱包后，中国银行、建设银行、工商银行等各大金融机构携数字人民币全新亮相，为展会量身打造多个特色亮点。

“数字人民币”大道人头攒动。中国银行与美团打造数字人民币潮流集市，借鉴张骞出使西域开辟丝绸之路的典故，体现科技金融在推动“一带一路”建设、提升国际化金融科技服务能力、打造多元化服务平台等方面发挥的重要作用。

在北京金融街展区，观众可以体验北交所上市开市敲钟。展区整体采用多元化、数字化展示方式，除通过视频展现、动画演示外，还可以靠触摸屏进行互动，呈现金融街资产管理高地的建设成果、发展优势及政策举措，以及国际一流的营商环境和重点产业布局等内容。

元宇宙展区吸引了众多青少年开心体验数字世界。据尚亦城集团工作人员介绍，在数字艺术馆，他们通过21台工业投影打造光影重构技术，为观众提供沉浸式声光电一体化艺术空间。《虚无与永恒——AI“对画”达利沉浸式光影艺术画展》带领观众走进AI与达利结合的艺术世界。游戏馆展区升级至2450平方米，首发10余款沉浸式人机交互游戏，如《城堡冒险》《游乐场》等，同时有《舞动星辰》《趣味涂鸦》等多种交互项目展示。

（科技日报北京9月2日电）

(责编：乔业琼、陈键)

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