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共享全球服务贸易发展新机遇

2023年09月03日08:36 | 来源：光明日报
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原标题：共享全球服务贸易发展新机遇

　　 “全球服务贸易和服务业合作深入发展，数字化、智能化、绿色化进程不断加快，新技术、新业态、新模式层出不穷，为推动经济全球化、恢复全球经济活力、增强世界经济发展韧性注入了强大动力。”9月2日，国家主席习近平在北京向2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会发表视频致辞，展现了中国推进高水平开放的坚定决心，为促进世界经济发展提供强大正能量。

　　 世界经济开放则兴，封闭则衰。在经济全球化背景下，各国经济彼此依存，利益交融前所未有。全球服务贸易和服务业合作深入发展，各国携手推动全球服务贸易蓬勃发展，必将为全球发展增添新动能、激发新活力。

　　 中国始终是世界发展的重要机遇。习近平主席强调，今年是中国改革开放45周年，中国将坚持推进高水平对外开放，以高质量发展全面推进中国式现代化，为各国开放合作提供新机遇。

　　 当前，中国服务业基础不断夯实，服务领域对外开放持续深化。随着中国14亿多人口整体迈进现代化，中国大市场机遇将为世界提供新的发展动力，高质量发展将为全球提供更多更好的中国服务，不断增强世界人民的获得感。

　　 服务贸易是国际贸易的重要组成部分，服务业是国际经贸合作的重要领域。习近平主席指出，中国愿同各国各方一道，以服务开放推动包容发展，以服务合作促进联动融通，以服务创新培育发展动能，以服务共享创造美好未来，携手推动世界经济走上持续复苏轨道。习近平主席提出的打造更加开放包容的发展环境、拉紧互利共赢的合作纽带、强化创新驱动的发展路径等一系列主张，为深化全球服务贸易和服务业合作、推动共同发展指明方向。

　　 自2012年创办以来，服贸会及其前身京交会累计吸引196个国家和地区的60余万展客商、600余家境外商协会和机构参展参会。2020年提质升级后，服贸会是中国扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台，为促进全球服务业和服务贸易发展作出积极贡献。本届服贸会有80余个国家和国际组织设展办会，2400余家企业线下参展，吸引500多家世界500强和行业龙头企业参会，整体国际化率超过了20%。绿色低碳、科技创新、人工智能……今年服贸会进一步关注前沿领域，服务业和服务贸易开放发展的新理念、新趋势、新路径、新共识正加快形成。

　　 开放引领发展，合作共赢未来。当前，百年变局加速演进，世界经济复苏动力不足。让我们共同维护来之不易的自由贸易和多边贸易体制，共同分享全球服务贸易发展的历史机遇，为开创世界更加美好繁荣的未来共同努力！ （本报评论员）　　

(责编：乔业琼、陈键)
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