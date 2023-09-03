我国力争2024年机械行业营业收入达8.1万亿元
2023年09月03日08:40 | 来源：光明日报
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原标题：我国力争2024年机械行业营业收入达8.1万亿元
新华社北京9月2日电（记者严赋憬）记者2日从工业和信息化部了解到，工业和信息化部等七部门近日联合印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出2023—2024年力争机械行业营业收入平均增速达到3%以上，到2024年达到8.1万亿元，培育一批具有竞争力的中小企业特色集群和10个左右千亿级具有国际竞争力的产业集群等目标。
工业和信息化部有关负责人表示，当前，外部环境复杂严峻，国内需求不足，机械行业发展面临新的形势，行业稳增长压力较大。方案着力稳住重点细分行业，促进机械行业稳定增长，支撑工业经济增长达到预期目标，主要聚焦机床工具、农业机械、工程机械等11个细分行业，涉及国民经济7个大类，36个中类和108个小类。
方案明确从供需两侧提出4方面16个重点任务。在持续扩大有效需求方面，深挖国内市场潜能，着力扩大有效投资，积极开拓国际市场，搭建高水平供需对接平台。在推动制造业智能化转型方面，加快推广智能制造新模式，推动智能制造系统解决方案攻关，推进中小企业数字化转型，探索智能制造先行区建设。在提升高质量供给能力方面，稳定畅通重点产业链供应链，加快推进装备数字化发展，加强质量品牌建设，完善优质企业梯度培育体系，推进重点区域协调发展。在分业精准施策方面，补链升链推动基础装备提质增效，固链强链巩固优势产业发展势头，建链延链持续培育壮大新兴产业。
(责编：乔业琼、陈键)
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