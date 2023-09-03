原标题：让消费者住进每一种生活 我爱我家亮相服贸会聚焦服务品质提升

9月2日，2023年中国国际服务贸易交易会于北京盛大开幕，本次服贸会吸引了2200余家企业线下参展，包含世界500强和行业龙头企业500多家，覆盖了28个服务贸易前30强的国家和地区。我爱我家作为行业知名品牌应邀参与本次盛会，并以“住进每一种生活”为主题，展示企业在品质服务上的“待客如己”的创新理念与丰硕成果。

本届服贸会主题为“开放引领发展 合作共赢未来”，一方面推动中国服务“走出去”，提升中国服务的国际竞争力；另一方面把国外的优质服务“引进来”，满足人民群众美好生活需要，推动产业转型升级。作为一家有着23年历史的房地产经纪头部企业，我爱我家一直以开放合作共赢的理念去不断提升服务品质，满足人民美好生活，积极引入AI、大模型等国际前沿数字化技术，积极探索服务理念、服务标准，为行业的发展注入活力与动力。

臻服务：以数字化提升服务体验

“沐阳颜值又高，对经纪人提供了强大支持，让经纪人在为消费者服务作业场景中展现出巨大优势。”在我爱我家展台现场，数字化经纪人助手“沐阳”受到广泛关注。她拥有强大的知识库、作业流程、用户洞察 、服务标准等关键能力，并将其转换为经纪人更易接受和更友好的服务界面，即时给予经纪人支持与帮助。无论是专业领域的问题、还是系统流程的诉求，通过简单的操作，“沐阳”皆能给予专业精准答复，从而帮助经纪人精准快速服务于消费者。

沐阳的背后是我爱我家臻服务平台的强大支持，该平台专为经纪人解决业务问题的在线服务平台，通过构建全链知识库，臻服务可以做到核心需求一站式查询、关键信息及时推送。自去年年底上线以来，臻服务每月分析8000+数据，通过AI大脑不断学习和进化，实现更为精准的答案、满足更为个性化的需求。

我爱我家负责人表示：“面对越来越多样的消费者群体，越来越高的服务品质诉求，保障几万经纪人的服务水平在人员扩张、组织迭代、不同地域特性下不被稀释。我爱我家一直以来都积极引入各项技术，通过先进的数字化手段去赋能经纪人提升服务品质，其中臻服务平台成为经纪人提升服务品质的利器，自上线以来，臻服务累计解答咨询内容17000+条，服务爱家经纪人10w+人次，收获高达97%的好评率。”

诚服务：从九字真言到六项便民服务

“我们主打‘无诚意不承诺’，服务保障贯穿整个周期。”“目前大学毕业季住房租赁还在进行，租房可享受佣金半价、零押金等诸多专属优惠。”“随着存量房贷利率下调，房地产市场整体向好，刚需住房建议现在买入”……在本届服贸会上，我爱我家的房产咨询专家团队格外引人关注。

本次服贸会我爱我家以党员骨干分子为核心组建专家顾问团，为参观服贸会的观众现场解决住房难题，为客户带来诚意满满的各项服务，践行我爱我家“待客如己”的服务观念。

面对在当下的消费者需求下进行全新升级，我爱我家推出了服务“诚”诺。新的服务“诚”诺主打“如实说”“提前做”“主动赔”九字服务真言，以多维举措解决客户急愁难盼问题的同时，重视更深层、更人性化、更温暖的前置化、主动化服务，将全行业同质化的硬条款，升级至品牌独有的暖服务。

针对城市社区居民生活中的实际痛点，我爱我家在业内率先打通服务“最后100米”，推出了“我爱我家 服务到家”六项便民服务措施，分别为：蟑螂到家除、打印送到家、宠物花草到家照看、磨刀送到家、智能手机到家协助、空房设施到家检查等六项措施，目前，“服务到家”将陆续实现全国重点城市的覆盖。

我爱我家以门店为阵地，建立有温度的便民服务链接网络。以经纪人为核心，提供诚信、专业、人性化的服务。两大因素实现从人、店、社区、大众四者环环相扣，高效有温度地融入便民生活圈。

“心”服务：住进每一种生活

从“阳光绕房”温馨十足的展台设计，到严谨专业、诚意满满的现场咨询，再到无所不能却又温度十足的数字人，本次服贸会不仅展现出“待客如己”的服务创新理念，也彰显出我爱我家锐意进取的创新精神，我爱我家正在致力于成为房地产经纪发展新服务标准的推动者。

目前消费者的选择和决策逻辑都越来越成熟，越来越个性化，居住已不再有模板和标准答案。每一个关于“家”的决策背后，都是消费者对于生活的个性化理解和自洽的选择。发轫于C端的消费变化必然对企业的品质服务提出更高要求。我爱我家COO高晓辉表示：“作为服务者的我们，首先应该是美好生活身体力行的践行者，然后，才是能够给消费者带来美好生活的支持者。因此，我爱我家提出了全新品牌使命——激发每个人、每个家庭、每个城市对于家的更美好向往。我们希望能够为每个人，每个家庭，每个城市带去家的美好，为他们种下一颗颗温暖的太阳。”

为此，我爱我家提出了“住进每一种生活”的品牌主张，以“家”为原点，不断地提升服务的系统性与颗粒度，以“待客如己”的服务价值观，加强与客户的链接，将品质服务延伸至各个方面，我爱我家不再仅仅是房产交易的服务者，而成了每个生动生活的陪伴者和歌颂者。

房产经纪行业的本质是用服务链接人。23年深耕，我爱我家始终与消费者同频共振。我爱我家将以成为“更亲民的大众房产服务品牌”为战略目标，让每一次服务都物有所值，让每一次链接都温暖人心。

(责编：李源、董童)

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