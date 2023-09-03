人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

让消费者住进每一种生活 我爱我家亮相服贸会聚焦服务品质提升

2023年09月03日15:10 | 来源：环球网
小字号

原标题：让消费者住进每一种生活 我爱我家亮相服贸会聚焦服务品质提升

　　9月2日，2023年中国国际服务贸易交易会于北京盛大开幕，本次服贸会吸引了2200余家企业线下参展，包含世界500强和行业龙头企业500多家，覆盖了28个服务贸易前30强的国家和地区。我爱我家作为行业知名品牌应邀参与本次盛会，并以“住进每一种生活”为主题，展示企业在品质服务上的“待客如己”的创新理念与丰硕成果。

　　本届服贸会主题为“开放引领发展 合作共赢未来”，一方面推动中国服务“走出去”，提升中国服务的国际竞争力；另一方面把国外的优质服务“引进来”，满足人民群众美好生活需要，推动产业转型升级。作为一家有着23年历史的房地产经纪头部企业，我爱我家一直以开放合作共赢的理念去不断提升服务品质，满足人民美好生活，积极引入AI、大模型等国际前沿数字化技术，积极探索服务理念、服务标准，为行业的发展注入活力与动力。

　　臻服务：以数字化提升服务体验

　　“沐阳颜值又高，对经纪人提供了强大支持，让经纪人在为消费者服务作业场景中展现出巨大优势。”在我爱我家展台现场，数字化经纪人助手“沐阳”受到广泛关注。她拥有强大的知识库、作业流程、用户洞察 、服务标准等关键能力，并将其转换为经纪人更易接受和更友好的服务界面，即时给予经纪人支持与帮助。无论是专业领域的问题、还是系统流程的诉求，通过简单的操作，“沐阳”皆能给予专业精准答复，从而帮助经纪人精准快速服务于消费者。

　　沐阳的背后是我爱我家臻服务平台的强大支持，该平台专为经纪人解决业务问题的在线服务平台，通过构建全链知识库，臻服务可以做到核心需求一站式查询、关键信息及时推送。自去年年底上线以来，臻服务每月分析8000+数据，通过AI大脑不断学习和进化，实现更为精准的答案、满足更为个性化的需求。

　　我爱我家负责人表示：“面对越来越多样的消费者群体，越来越高的服务品质诉求，保障几万经纪人的服务水平在人员扩张、组织迭代、不同地域特性下不被稀释。我爱我家一直以来都积极引入各项技术，通过先进的数字化手段去赋能经纪人提升服务品质，其中臻服务平台成为经纪人提升服务品质的利器，自上线以来，臻服务累计解答咨询内容17000+条，服务爱家经纪人10w+人次，收获高达97%的好评率。”

　　诚服务：从九字真言到六项便民服务

　　“我们主打‘无诚意不承诺’，服务保障贯穿整个周期。”“目前大学毕业季住房租赁还在进行，租房可享受佣金半价、零押金等诸多专属优惠。”“随着存量房贷利率下调，房地产市场整体向好，刚需住房建议现在买入”……在本届服贸会上，我爱我家的房产咨询专家团队格外引人关注。

　　本次服贸会我爱我家以党员骨干分子为核心组建专家顾问团，为参观服贸会的观众现场解决住房难题，为客户带来诚意满满的各项服务，践行我爱我家“待客如己”的服务观念。

　　面对在当下的消费者需求下进行全新升级，我爱我家推出了服务“诚”诺。新的服务“诚”诺主打“如实说”“提前做”“主动赔”九字服务真言，以多维举措解决客户急愁难盼问题的同时，重视更深层、更人性化、更温暖的前置化、主动化服务，将全行业同质化的硬条款，升级至品牌独有的暖服务。

　　针对城市社区居民生活中的实际痛点，我爱我家在业内率先打通服务“最后100米”，推出了“我爱我家 服务到家”六项便民服务措施，分别为：蟑螂到家除、打印送到家、宠物花草到家照看、磨刀送到家、智能手机到家协助、空房设施到家检查等六项措施，目前，“服务到家”将陆续实现全国重点城市的覆盖。

　　我爱我家以门店为阵地，建立有温度的便民服务链接网络。以经纪人为核心，提供诚信、专业、人性化的服务。两大因素实现从人、店、社区、大众四者环环相扣，高效有温度地融入便民生活圈。

　　“心”服务：住进每一种生活

　　从“阳光绕房”温馨十足的展台设计，到严谨专业、诚意满满的现场咨询，再到无所不能却又温度十足的数字人，本次服贸会不仅展现出“待客如己”的服务创新理念，也彰显出我爱我家锐意进取的创新精神，我爱我家正在致力于成为房地产经纪发展新服务标准的推动者。

　　目前消费者的选择和决策逻辑都越来越成熟，越来越个性化，居住已不再有模板和标准答案。每一个关于“家”的决策背后，都是消费者对于生活的个性化理解和自洽的选择。发轫于C端的消费变化必然对企业的品质服务提出更高要求。我爱我家COO高晓辉表示：“作为服务者的我们，首先应该是美好生活身体力行的践行者，然后，才是能够给消费者带来美好生活的支持者。因此，我爱我家提出了全新品牌使命——激发每个人、每个家庭、每个城市对于家的更美好向往。我们希望能够为每个人，每个家庭，每个城市带去家的美好，为他们种下一颗颗温暖的太阳。”

　　为此，我爱我家提出了“住进每一种生活”的品牌主张，以“家”为原点，不断地提升服务的系统性与颗粒度，以“待客如己”的服务价值观，加强与客户的链接，将品质服务延伸至各个方面，我爱我家不再仅仅是房产交易的服务者，而成了每个生动生活的陪伴者和歌颂者。

　　房产经纪行业的本质是用服务链接人。23年深耕，我爱我家始终与消费者同频共振。我爱我家将以成为“更亲民的大众房产服务品牌”为战略目标，让每一次服务都物有所值，让每一次链接都温暖人心。

(责编：李源、董童)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
服贸“奇遇记”：打卡服贸会国别馆 一览各国风土人情
　　人民网北京9月3日电 （记者翁奇羽、申佳平）9月2日，2023年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）在北京正式开幕。 今年服贸会广泛邀请境外国家和国际组织，包括英国、意大利、韩国、阿根廷、贝宁等在内的27个国家和联合国儿童基金会、联合国艾滋病规划署等7家国际组织在国家会议中心综合展国别专区线下设展。…
2023年服贸会新观察：全球服务贸易数字化跑出“加速度”
　　戴上轻便的虚拟现实眼镜，瞬间穿梭到元宇宙世界，游览2500公里以外的鼓浪屿美景；点击屏幕，便可与化身律师、老师等多样角色的数字人实时互动；踩上单车，在模拟赛道中和朋友来一场风驰电掣的“数智”竞技……2023年中国国际服务贸易交易会上，各种新技术、新应用让人应接不暇。 9月3日，在电信、计算机和信息服务专题展上，小朋友在体验元宇宙文旅项目。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部