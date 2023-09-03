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一堂与核有关的“开学第一课”

2023年09月03日15:14 | 来源：三门核电
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原标题：一堂与核有关的“开学第一课”

9月1日，开学伊始，三门核电联合台州市文明办、共青团台州市委、台州市科协、台州市新闻传媒中心在台州市椒江区葭沚小学共同举办“核”你一起向未来·2023台州市青少年“筑梦计划”活动。现场500余人参加活动，望潮APP、中国核电抖音、新浪微博、三门核电视频号、新浪微博等平台全程直播，超15万网友关注。

活动播放了中国核电原创“双碳”主题动物萌宠动画片《核力出奇迹》，生动幽默地带领大家打开“核”世界的大门，深受同学们喜爱。合唱《一起向未来》与机器人共舞，尽显未来科技魅力。来自台州学院的“两弹一星”精神志愿宣讲团带来的节目《功勋》，讲述了以邓稼先为代表的核工业人抛家舍业、无私付出、为国奉献的感人故事。诗朗诵《我们的天空》声情并茂地演绎了中国核工业人为实现强核报国梦而甘愿奉献的伟大精神。三门核电2023年新员工带来的嘹亮激昂的合唱《祖国需要我》，展现了新时代核工业人“核”铸强国梦的磅礴力量！

三门核电培训工程师周雪莲通过《神奇的自然之力——非能动》向同学们介绍了三门核电基本情况，讲解了“非能动”原理，以现场提问抢答的方式将核能知识带入校园，点燃活动氛围。

“作为新时代的青少年，你们是祖国的未来。希望大家讲好核工业故事，传播核电魅力。”中国工程院院士叶奇蓁向活动发来寄语，勉励青少年发扬科学报国的光荣传统，激发崇尚科学、探索未知的兴趣。

“少年智，则国智。少年强，则国强。”本次活动在《少年中国说》歌声中落幕，活动激励着新时代核工业人接续奋斗、砥砺前行，同时以核电人的强国梦激励当代学生传承红色基因、厚植爱国情怀，让青少年在今后的学习中坚定目标，努力朝着实现中华民族伟大复兴的中国梦不断前进。

(责编：李源、董童)
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