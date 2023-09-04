唐晓勇 杨睿 陈新辉 李欣洋

原标题：一带一路 大道同行丨新疆：一路连欧亚 打造向西开放桥头堡

弘扬丝路精神，深化亚欧合作。不久前，2023（中国）亚欧商品贸易博览会在乌鲁木齐圆满闭幕，博览会共签订经贸合作项目360个，涉及金额5210.37亿元，创下多个纪录。

2023（中国）亚欧商品贸易博览会客商云集。 人民网 李欣洋摄

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。作为我国连接中亚、西亚和欧洲最便捷的通道，十年来新疆牢牢把握时代机遇，推进丝绸之路经济带核心区建设取得积极进展，与“一带一路”沿线国家特别是中亚五国往来日益密切、合作日益广泛。

黄金通道：全方位开放格局加速形成

亚欧大陆“钢铁长龙”驰骋不息，去年和今年上半年，全国超一半中欧（中亚）班列经新疆开行；口岸商贾云集，2022年以来，新疆外贸增速持续领跑；清洁能源连绵不绝，沿着能源“新丝路”进入中国，一路向东，惠及近5亿群众……

阿拉山口口岸首列东风汽车出口专列发车。 博州融媒体中心供图

“阿拉山口口岸首列东风汽车出口专列发车！”7月22日，阿拉山口综保区全国首创的综保区宽轨装车业务正式进入常态化运营，这将进一步促进中国与“一带一路”沿线国家建立更加紧密的经济联系。

物畅其流，货通天下。作为我国陆上口岸最多的省份，新疆拥有20个国家一类口岸，其中17个常年开放。口岸连点成线、协同发展，构建起新疆陆上对外开放的大格局。

前不久，新疆举办了2023（中国）亚欧商品贸易博览会开幕式暨天山论坛，前来参会的几位中亚国家政要表示，新疆作为中国通往中亚和亚欧大陆的西大门，在丝绸之路经济带建设中将扮演着越来越重要的角色。

除做强传统陆上丝绸之路外，新疆正积极推进空中丝绸之路建设。

乌鲁木齐国际航空枢纽建设论坛倡议成立了丝绸之路民航合作联盟。 人民网 李欣洋摄

7月，乌鲁木齐国际航空枢纽建设论坛在新疆国际会展中心举行，国内外航空领域的500多位嘉宾共聚一堂，共商新疆民航业开放合作发展，共创“空中丝路”美好前景。在论坛上，中国民用航空局副局长韩钧表示，民航局将聚焦新疆丝绸之路经济带核心区、向西开放桥头堡和亚欧黄金通道的战略定位，调动全行业资源推动新疆民航高质量发展。

目前，乌鲁木齐至中西亚定期货运航线已达5条，与19个国家、23个国际（地区）城市通航，远程航线辐射首次抵达欧洲腹地。

随着共建“一带一路”不断深化，新疆开通双边国际道路运输线路118条、占全国的1/3以上，建设跨境国际光缆26条，初步形成公路、铁路、民航、通信、管网、电网“六位一体”的互联互通网络体系，正着力打造亚欧黄金通道和向西开放桥头堡。

共同发展：对外经贸交流越来越密切

霍尔果斯，一个处处充满机遇和挑战的新城，因“一带一路”倡议而走进世人的视野。忙碌的口岸上，一车车农副产品快速通关，当天就能抵达哈萨克斯坦阿拉木图市。

霍尔果斯金亿国际贸易（集团）有限公司总经理于成忠从怀揣40元推车卖菜的商贩“小于”，奋斗成为年进出口额15亿美元的“于总”，“霍尔果斯这片热土就是我发展的最佳平台。”

8月8日，在霍尔果斯口岸换装厂区，工人正在进行吊箱作业。 人民网记者 张力洋摄

“以前货物需要两到三天时间才能到达中亚国家，第六代国门开通以后，通关时间只需要5小时，大大节约了企业的成本。”于成忠说，中欧班列的开通，不仅降低了运输成本，还能让商品更快捷地运到中亚和欧洲地区。

随着我国扩大对外开放、西部大开发、共建“一带一路”等深入推进，新疆面临新机遇，要有新作为！

2022年，第七届中国—亚欧博览会签约金额超1.17万亿元，创造历年亚欧博览会之最；今年上半年，新疆外贸总值创过去十年以来同期新高，首次突破千亿元；今年8月，霍尔果斯铁路口岸通行中欧（中亚）班列累计突破3万列……一张张成绩单令人振奋！

如何将通道优势转化为经济优势？新疆的答案是：为外贸相关产业落地提供“孵化器”。目前，新疆已培育6家经开区、4家边境经济合作区、1家跨境经济合作区、4家综合保税区、8家国家外贸转型升级基地，推动“通道经济”加速向“产业经济”转变。

中国水利水电四局（塔城）装备制造基地，工人们正在开展作业。 人民网 李欣洋摄

在塔城百年口岸巴克图，50平方公里的先行发展区内，塔吊林立，机器轰鸣，累计入驻企业63家。“塔城正打造新能源产业装备制造出口基地，跟我们企业不谋而合，将厂建在这里，为进军中亚市场做准备。”中国水利水电四局（塔城）装备制造基地生产副经理汪五十四说。

今年前7月，喀什地区单一贸易伙伴国和地区由上年同期的91个拓展到116个，对“一带一路”沿线国家进出口396.2亿元，增长129.4%。

“喀什的‘朋友圈’不断扩大，市场多元化进一步拓展，外贸取得了近几年来最好成绩。”喀什地区商务局党组书记、副局长王永说，“下一步，将加大国际市场开拓力度，切实做好企业服务，推进喀什高水平开放。”

目前，新疆同25个国家和国际组织签署了21项合作协议，与176个国家和地区建立了经贸关系，对外投资覆盖60多个国家和地区，建成4个境外经贸合作园区，对外特别是与“一带一路”沿线国家的经贸交流越来越密切。

山水相连：拓展更多合作空间

新疆和中亚国家山水相连、人文相近、民心相通，在共建“一带一路”倡议下，更多实实在在的合作惠及双方。

8月17日，38名陕西游客在阿拉山口乘坐国际班车前往哈萨克斯坦塞梅伊市，开启跨国之旅。

人文交流是民心相通的最佳载体。今年6月，中国新疆·中亚旅游合作联盟成立，进一步打通中国—中亚文化旅游大通道。

第六届中国新疆国际民族舞蹈节开幕式上演出的历史题材舞剧《张骞》。 人民网 李欣洋摄

7月下旬，来自亚洲、欧洲、非洲的十多个国家和地区的1000多名艺术家齐聚天山脚下，共赴第六届中国新疆国际民族舞蹈节之约，以舞为媒，以舞会友。

此时，新疆艺术剧院木卡姆艺术团正在印度尼西亚进行为期一个月的巡演。该艺术团团长地力下提说：“演出结束后观众多次要求演员返场，现场掌声经久不息。”他深信：艺术可以跨越国度、语言的障碍，“大家的心更近了”。

中哈专家团队完成哈国首例离体肝切和自体肝移植术。 新疆医科大学第一附属医院供图

医疗合作一直是“一带一路”民心相通的重要内容。7月19日，新疆医科大第一附属医院多学科肝移植团队抵达哈萨克斯坦国立医学科学中心，双方专家团队通力合作，完成哈国首例离体肝切和自体肝移植术。

“近年来，新疆医科大学发挥在医疗、教育、人才、科技等方面的资源基础和优势，与‘一带一路’沿线国家开展互利共赢的合作交流，形成了长期稳定的友好往来良好关系。”新疆医科大学党委副书记、校长阿吉艾克拜尔·艾萨说。

在天山北麓，新疆天业节水灌溉股份有限公司致力大田膜下滴灌技术创新发展20多年，积极响应国家“一带一路”倡议，通过技术交流培训、节水示范基地建设、国际科技合作等方式，累计举办14期国际培训班，服务沿线国家农业节水高效发展。

新疆牢牢把握在国家全局中的战略定位，坚持高标准、可持续、惠民生，不断拓展亚欧合作领域，提高亚欧合作水平，共同谱写丝绸之路繁荣发展新篇章。

(责编：王连香、高雷)

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